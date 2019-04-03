11:08
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, 2 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Не спали три доби: як працювали голови ОВК та коли будуть результати

      134 Читать новость на русском

      Вже ні для кого не секрет, хто з кандидатів у президенти проходить до другого туру. Проте наразі ми маємо лише результати електронних протоколів, а от паперові, згідно з якими й оголосять про завершення першого туру, лишень звозять до Києва.

      Голови окружних виборчих комісій звозять паперові бюлетені хто як може: на автівках та потягах. Майже всі вони не спали три доби, але на втому не дорікають, адже залишилися фінальні кроки: здати бюлетені та відзвітувати перед комісією. 

      Читайте також: Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України

      Голова Київської ОВК Ірина Василюк очолює один зі столичних округів вже не перший рік. Вона повідомила, що волевиявлення на її дільниці пройшло спокійно та без порушень.

      Перше засідання розпочалося о 7:00 31 березня, а завершилося вже 1 квітня орієнтовно о 17:00. Звичайно втомилися, але раз на п'ять років не поспати можна,
      – наголосила Василюк.

      Загалом в Україні ЦВК має отримати 199 протоколів з мокрими печатками. Потім голови ОВК мають відзвітувати скільки виборців на їхньому окрузі та за кого ті проголосували.

      ЦВК має отримати 199 протоколів з мокрими печатками
      ЦВК має отримати 199 протоколів з мокрими печатками

      Деякі голови жартують, що більше не будуть обіймати цю посаду на наступних виборах. Також вони наголосили, що держава не забезпечила їх певними приміщеннями, наприклад, такими, де можна було б перепочити.

      Нагадаємо, що остаточні результати першого туру мають оприлюднити до півночі 10 квітня. Натомість члени ЦВК переконують, що зроблять це швидше, аби вже готуватись до другого туру.

      Читайте про те, як подолати атмосферу ненависті в суспільстві.

      Остаточні результати Національного екзит-полу
      Остаточні результати Національного екзит-полу

      blog_ava
      Відомий лоукостер розпочав акційний продаж квитків Київ – Відень: ціни
      сьогодні
      2832
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар e-Health
      сьогодні , 11:01 Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар e-Health
      Євгенія Мазур 56
      У этих выборов есть большой плюс
      сьогодні , 08:40 У этих выборов есть большой плюс
      Ян Валетов 1127
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      2 квітня , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 4766
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      2 квітня , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 16608
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      2 квітня , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      1366
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук