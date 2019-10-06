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      Не спав 5 днів, давали якісь психотропні засоби, – Карпюк про тортури в полоні

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      Не спав 5 днів, давали якісь психотропні засоби, – Карпюк про тортури в полоні
      Не спав 5 днів, давали якісь психотропні засоби, – Карпюк про тортури в полоні / 24 канал

      Звільнений українсбкий політв'язень понад п’ять років провів у російському полоні. Він пережив тортури та знущання, сфабриковані звинувачення та надлюдський вирок у 22 з половиною роки ув'язнення.

      Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю у відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" на 24 каналі.

      Важливо! Закривають голову кульком, замотують скотчем, вмикають струм: Карпюк розповів про тортури в РФ

      Карпюк розповів, що тортури проводилися впродовж декількох ночей, зокрема підключали електричний струм.

      "Вже на п’яту ніч мене вивезли і сказали, що тортур більш не застосовуватимуть, і наголосили, що мають план викрадення мого сина. Йому тоді ще не було 9 років. Мені розказали, як його викрадатимуть. Я відповів, щоб вони не чіпали моєї сім’ї і підпишу все, що було необхідно", – відповів політв'язень.

      За його словами, після цього він не пам'ятає, як вийшов з приміщення, але пам'ятає, що впав в транс. На питання, чи давали йому якісь наркотики, Карпюк сказав:

      Давали якісь психотропні засоби. В один момент я просто не помітив, як мені їх підсипали, і в мене була втрата пам’яті на цілу добу. Це було в середині квітня 2014 року. Я чув про ці психотропні засоби і згодом отримав підтвердження від Станіслава Клиха. Йому просто на його очах нахабно насипали в горілку і заливали в нього,
      – додав Микола.

      Дивіться повне інтерв'ю з Миколою Карпюком на 24 каналі:

      Що відомо про звільнення Карпюка?

      7 вересня відбувся обмін полоненими за схемою "35 на 35". Окрім 24 українських моряків, додому повернулися ще 11 політв'язнів. Їм була надана необхідна медична допомога. Ба більше, усім українським морякам, яких звільнили з російського полону, вже купили квартири. Інші 11 учасників обміну отримають нові помешкання протягом найближчих тижнів.

      У чому Росія звинувачує Миколу Карпюка? Йому та ще одному бранцю Кремля Станіславу Клиху закидають те, що вони нібито воювали у Чечні проти Росії й вбили там російських військових. Цю інформацію Карпюк заперечує та додає, що не був тоді у Чечні.


      В Україну повернулися бранці Кремля / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Україна – Росія Відеоблоги Українці в полоні РФ Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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