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      Не співали гімну, впав солдат та зачинилися двері: якою була інавгурація президентів України

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      Від Кравчука до Порошенка складання присяги президентами України не були однаковими. Леонід Кравчук не співав гімн, а Леонід Кучма відмовився від інавгурації у Верховній Раді. Чим ще запам'яталися клятви українських гарантів та якою буде інавгурація шостого новообраного президента – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Присяга президентів України

      П'ять президентів присягали на вірність українському народу. У 1991 році першим став Леонід Кравчук. Тоді на інавгурації пролунав Гімн України, який співали одиниці, бо на той час його текст ще не був затверджений.

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      Не співали гімну і під час першої інавгурації Леоніда Кучми у 1994 році. Військовий оркестр лише зіграв композицію.

      Леонід Кучма
      Інавгурація Леоніда Кучми у 1994 році

      У 1999 році Кучма провів помпезну церемонію в Палаці "Україна". Тоді голова держави вперше отримав атрибути президентської влади – нагрудний знак, особисту печатку та булаву.

      Наймасштабнішою стала інавгурація Віктора Ющенка у 2005 році, яка відбулася після Помаранчевої революції. Після офіційних заходів у Верховній раді Ющенко поїхав на Майдан Незалежності, де його чекали тисячі українців.

      Ющенко
      Віктор Ющенко на Майдані у 2005 році

      Одразу все пішло не так у Віктора Януковича. Під час інавгурації у 2010 році перед ним зачинилися двері Верховної Ради, присягу складав у напівпорожній залі, а під час виконання гімну з'ясувалося, що він не знає слів.


      Не обійшлося без казусів і в Петра Порошенка. Коли він підходив до будівлі парламенту, перед ним упав солдат із почесної варти. Ймовірно, від спеки та перевтоми.

      Як відбувається інавгурація

      Кожна інавгурація відбувається за затвердженим Верховною Радою сценарієм. На урочисте засідання парламенту кличуть гостей, узгоджених із новообраним президентом. У цей день не розглядаються жодні інші питання. Під час складання присяги президент кладе руку на Конституцію та за бажанням на Пересопницьке Євангеліє.

      Пересопницьке Євангеліє
      Петро Порошенко складав присягу, поклавши руку на Пересопницьке Євангеліє

      Усі п’ять президентів України, коли складали присягу у Верховній Раді, присягалися на Пересопницькому Євангелію. Леонід Кравчук та Леонід Кучма робили це на відкритому Євангеліє.

      Після них кожен наступний президент присягав на закритому, бо його можна торкатися тільки у білих рукавичках. Тому кожен наступний президент або просто тримав руку над обкладинкою або міг покласти на неї руку.

      Пересопницьке Євангеліє
      Леонід Кучма присягав на відкритому Пересопницькому Євангелію

      В Інституті рукопису бібліотеки Вернадського, де зберігається Пересопницьке Євангеліє, пояснили, що торкаючись книги голими руками, як це робив Кучма, можна її пошкодити. Адже Пересопницькому Євангелію майже 460 років. Після присяги президент отримує символи влади та проголошує свою інавгураційну промову.

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      Протягом найближчого місяця це має зробити новообраний шостий Президент України Володимир Зеленський. У його команді заявили, що офіційної процедури дотримаються, але після неї готують свої "фішечки". Обіцяють українцям незвичну церемонію.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Президент України Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Віктор Ющенко Віктор Янукович Леонід Кучма Леонід Кравчук
      Джерело: 24 канал
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