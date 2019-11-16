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      Не стали силою, з якою б рахувалися: експосол Канади назвав головне розчарування в Україні

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      Роман Ващук – експосол Канади в Україні / Тетяна Довгань, delo.ua

      Сили громадянського суспільства, що проявили себе на Майдані, так і не змогли домовитися. А отже – не стали єдиною силою, з якою б рахувалися. Хоча міжнародними зусиллями для них і створили, фактично, тепличні умови.

      Про це колишній посол Канади в Україні Роман Ващук розповів "Новому времени".

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      Ващук говорив про головне розчарування, яке відчував за час своєї каденції в Україні.

      Майданні сили громадянського суспільства, всі ці активісти та інтелектуали, так і не змогли між собою домовитися, щоб стати політичною силою, з якою б рахувалися,
      – вважає дипломат.

      Причому міжнародні організації-партнери створили для цих сил "тепличні умови, яких ще жодна група думаючих і діючих людей в Україні не мала". Тепер же ці сили самі себе повинні запитати, чому ці можливості так і не використали. 

      Революція Гідності, Майдан, Євромайдан, Єврореволюція – мовиться про політичні та суспільні зміни в Україні протягом листопада 2013 – лютого 2014. Українці обурилися ескалацією насильства правоохоронців та відмовою Януковича від курсу на євроінтеграцію.

      Важливими факторами подій Революції Гідності були надмірна концентрація влади в руках Віктора Януковича та небажання народу України миритися з перетворенням країни у російську колонію.

      Ці сили зараз "у різних середовищах". "І хоча роблять свою добру справу, але якоїсь спаяної об'єднаної сили, яка би певні ідеали і прагнення могла втілювати, так і не виникло", – підсумував Роман Ващук.

      Ващук
      Роман Ващук був послом Канади в Україні протягом 2014 – 2019 років, вийшов на пенсію / Фото НВ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Канада Євромайдан
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