16:34
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Не ставте хрест на цих стосунках, – у ЗМІ дізнались нові деталі розриву Кличка та Панеттьєрі

1980 Читать новость на русском
Деталі розриву стосунків Кличка та Панеттьєрі
Деталі розриву стосунків Кличка та Панеттьєрі

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі засмутили мільйонів прихильників інформацією про розрив стосунків. Однак, як дізнались західні ЗМІ, це рішення може бути тимчасовим.

Нещодавно мережа вибухнула новиною: після 8 років стосунків Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили розійтись. 3-річна донечка Кайя Євдокія не стала тим чинником, який повпливав би на рішення зіркової пари. Та інсайдер видання People переконаний, що у ЗМІ дещо перебільшили інформацію, відтак пара невдовзі може знов відновити стосунки. 

Читайте також: Історія кохання Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі

Не думаю, що Володимира варто викреслювати лише тому, що їх не бачать разом. Вони поважають один одного, і вони цікаві один одному. Не ставте хрест на цих стосунках,
– зазначив інсайдер. 

Варто зазначити, що й справді за час стосунків Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі було кілька разів оголошено про розрив. Однак після чималого резонансу у ЗМІ знаменитості знов були разом. 

 

Допис, поширений BUNTE (@bunte_magazin)

 

Нагадаємо, що після відпочинку Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати заручини. Акторка довго не переймалась та сходила на побачення з іншим чоловіком. Як з'ясували ЗМІ, п’яну Пенетьєрі у компанії її нового хлопця Брайана Хікерсона бачили у Лос-Анджелесі. Згодом стало відомо, що зірка виставила на продаж оселю в Нешвіллі, де вона жила з Володимиром Кличком.

Теги: LifeStyle Володимир Кличко Весілля Кличка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
сьогодні, 16:07 Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сьогодні, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сьогодні, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні, 13:02 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
5418
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук