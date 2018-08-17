Не ставте хрест на цих стосунках, – у ЗМІ дізнались нові деталі розриву Кличка та Панеттьєрі
Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі засмутили мільйонів прихильників інформацією про розрив стосунків. Однак, як дізнались західні ЗМІ, це рішення може бути тимчасовим.
Нещодавно мережа вибухнула новиною: після 8 років стосунків Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили розійтись. 3-річна донечка Кайя Євдокія не стала тим чинником, який повпливав би на рішення зіркової пари. Та інсайдер видання People переконаний, що у ЗМІ дещо перебільшили інформацію, відтак пара невдовзі може знов відновити стосунки.
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Не думаю, що Володимира варто викреслювати лише тому, що їх не бачать разом. Вони поважають один одного, і вони цікаві один одному. Не ставте хрест на цих стосунках,
– зазначив інсайдер.
Варто зазначити, що й справді за час стосунків Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі було кілька разів оголошено про розрив. Однак після чималого резонансу у ЗМІ знаменитості знов були разом.
Нагадаємо, що після відпочинку Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати заручини. Акторка довго не переймалась та сходила на побачення з іншим чоловіком. Як з'ясували ЗМІ, п’яну Пенетьєрі у компанії її нового хлопця Брайана Хікерсона бачили у Лос-Анджелесі. Згодом стало відомо, що зірка виставила на продаж оселю в Нешвіллі, де вона жила з Володимиром Кличком.