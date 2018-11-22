"Не суперечить українським законам": Сійярто про скандал з угорськими паспортами на Закарпатті

Видача угорських паспортів на Закарпатті відповідає угорським, європейським та міжнародним нормам і не суперечить законам України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в коментарі DW.

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У міжнародному праві чітко прописано, хто має право на подвійне громадянство. І на Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство. Якщо ви поглянете на українські закони, то там ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни – це злочин чи це заборонено,

– наголосив Сійярто.

Він зазначив, що лише зараз у Верховній Раді зареєстрували законопроект, за яким може бути застосоване таке покарання.

Окрім цього, Сійярто висловив своє здивування щодо того, чому відповідний скандал взагалі виник.

"Усе, що ми робили, повністю відповідало угорським, міжнародним та європейським нормам", – додав очільник угорського МЗС.

Дивіться відео: Сійярто прокоментував скандал із угорськими паспортами на Закарпатті

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, на якому знято, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві жителі отримують громадянство Угорщини та присягають їй на вірність.

4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

У чому суть "паспортного скандалу"?У вересні 2018 року стало відомо, що на Закарпатті українцям видають угорські паспорти. Це викликало гучний дипломатичний скандал. Однак згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що у Берегові українцям насправді не видавали угорських паспортів, а на відео зафіксовано лише один із етапів для отримання громадянства Угорщини. Голова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що проблема скандалу з видачею угорських паспортів у Береговому полягає не тільки в самому факті видання документів, а й у вимогах приховати це від української влади.