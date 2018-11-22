Не тендерами єдиними: донька голови Київобладміністрації Терещука контролює ринок з наливайками

Оксана Сорочинська, донька нового голови Київської облдержадміністрації Олександра Терещука, яка є співвласницею компанії “Новітнє обладнання”, що останнім часом регулярно виграє тендери держустанов, також контролює продовольчий ринок у Києві.

Про це йдеться у розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" від Bihus.info.

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За інформацією, вказаною у Держреєстрі, віднедавна Оксана Сорочинська є співвласницею компанії "Авеста Трейдінг".

У листопаді 2017 року компанія отримала від Київради в оренду ділянку на Світлицького, 31 у Подільському районі Києва. Цільове призначення ділянки – "для експлуатації та обслуговування побутово-громадських будівель".

Проте сьогодні на цьому місці – напівстихійний продуктовий ринок.



Напівстихійний ринок



Ділянкою володіє Оксана Сорочинська

"Заправляє" ринком своєрідна металева конструкція, де з-під поли порціонно продають міцний алкоголь.



Наливайка на ринку

Нагадаємо, у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомлялося, що Оксана Сорочинська є співвласницею фірми "Новітнє обладнання", яка протягом трьох років виграла тендерів на майже 140 мільйонів гривень.

У 2015 році стартутвав бізнес. Відбулось у той час, коли батько Сорочинської, Олександр Терещук, керував київськими правоохоронцями і мав бути звільнений відповідно до люстраційного законодавства. Проте Президент Петро Порошенко особисто врятував від люстрації Терещука, скасувавши його звільнення нібито з міркувань обороноздатності країни.

Згодом Олександр Терещук зайняв крісло заступника голови Одеської ОДА. З того моменту фірма його доньки почала вигравати тендери в Одеській області. Зокрема, компанія отримала великі замовлення на створення систем відеоспостереження від порту "Южний", а також Ізмаїльського та Іллічівського морських портів. Тільки з "Южним" фірма натендерила на майже 70 мільйонів гривень.

Перевірка журналістів показала, що окремі позиції товарів "Новітнє обладнання" продавало портам із суттєвою переплатою.

Дивіться відео повного розслідування "Наших грошей" про Олександра Терещука