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      Не тендерами єдиними: донька голови Київобладміністрації Терещука контролює ринок з наливайками

      207 Читать новость на русском
      Наші гроші
      Наші гроші / bihus.info

      Оксана Сорочинська, донька нового голови Київської облдержадміністрації Олександра Терещука, яка є співвласницею компанії “Новітнє обладнання”, що останнім часом регулярно виграє тендери держустанов, також контролює продовольчий ринок у Києві.

      Про це йдеться у розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" від Bihus.info.

      Читайте також: Як із скандальним підвищенням Терещука підвищився і бізнес його доньки: розслідування

      За інформацією, вказаною у Держреєстрі, віднедавна Оксана Сорочинська є співвласницею компанії "Авеста Трейдінг".

      У листопаді 2017 року компанія отримала від Київради в оренду ділянку на Світлицького, 31 у Подільському районі Києва. Цільове призначення ділянки – "для експлуатації та обслуговування побутово-громадських будівель".

      Проте сьогодні на цьому місці – напівстихійний продуктовий ринок. 

      сорочинська стихійни ринок розслідування
      Напівстихійний ринок

      стихійни ринок
      Ділянкою володіє Оксана Сорочинська

      "Заправляє" ринком своєрідна металева конструкція, де з-під поли порціонно продають міцний алкоголь.

      розслідування сорочинська
      Наливайка на ринку

      Нагадаємо, у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомлялося, що Оксана Сорочинська є співвласницею фірми "Новітнє обладнання", яка протягом трьох років виграла тендерів на майже 140 мільйонів гривень. 

      У 2015 році стартутвав бізнес. Відбулось у той час, коли батько Сорочинської, Олександр Терещук, керував київськими правоохоронцями і мав бути звільнений відповідно до люстраційного законодавства. Проте Президент Петро Порошенко особисто врятував від люстрації Терещука, скасувавши його звільнення нібито з міркувань обороноздатності країни.

      Згодом Олександр Терещук зайняв крісло заступника голови Одеської ОДА. З того моменту фірма його доньки почала вигравати тендери в Одеській області. Зокрема, компанія отримала великі замовлення на створення систем відеоспостереження від порту "Южний", а також Ізмаїльського та Іллічівського морських портів. Тільки з "Южним" фірма натендерила на майже 70 мільйонів гривень.

      Перевірка журналістів показала, що окремі позиції товарів "Новітнє обладнання" продавало портам із суттєвою переплатою.

      Дивіться відео повного розслідування "Наших грошей" про Олександра Терещука

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Алкоголь Розслідування Гроші
      Джерело: 24 Канал
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