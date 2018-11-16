Не терорист: біженець з Таджикистану Халімов спростував перебування в окупованому Донецьку

Житель Таджикистану Муродалі Халімов, якому приписували перебування на окупованій Донеччині та звинувачували в тероризмі, насправді ніколи не був на окупованому Донбасі. В Україні Халімов просив притулку через переслідування на батьківщині.

Про це заявили сам Халімов та його адвокат Олексій Скорбач у відеоролику на YouTube, спростовуючи недостовірну інформацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що житель Таджикистану Муродалі Халімов, більш відомий як "Бос", нібито опинився на окупованій території Донеччини. Сталося це після того, як його в Україні випустили з-під варти. А затримували Халімова в Україні на прохання Таджикистану за запитом Інтерполу. Чоловіка на батьківщині звинувачують у тероризмі, найманстві, організації злочинного угруповання та членстві в забороненому релігійному русі "Салафія".

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У спростуванні інформації зазначається, що протягом останніх 2 років Халімов живе Києві разом зі своєю сім'єю. Претензій зі сторони органів влади України до сім'ї таджицького шукача притулку немає, оскільки він є законослухняним іноземцем.

Переслідування влади Таджикистану Халімов пов'язує зі своїми релігійними переконаннями, про що повідомив у міграційній службі та адміністративному суді, де слухається його справа.

Нещодавно мені мої друзі повідомили, що я нібито воюю зі сторони України в Донецьку. Я сам просто в шоці, не розумію, про що мовиться. У мене є дружина, 3 дітей, ми живемо в Києві. Жодного Донецька в мене ніколи не було. Спецслужби разом з Таджикистаном наговорюють на мене постійно. Чому так – я сам не розумію,

– розповів Халімов.

"Муродалі був затриманий в Україні по розшуку Інтерполу у зв’язку з запитом Таджикистану. Йому закидали якусь терористичну організацію, яку самі таджики не знали, як правильно назвати. Шість разів мінялась назва в документах. Ми гадаємо, що це була провокація зі сторони Таджикистану, оскільки українські правоохоронні органи не раз видавали позасудові заходи для видачі іноземців у свої країни", – сказав адвокат Халімова.

Ми хочемо простувати інформацію про те, що він є терористом, що перебуває в Донецьку, про те, що Україна його випустила. Україна поки що його не випустила. Скажімо так, українські спецслужби можуть скористатися цим моментом і, враховуючи те, що Халімова назвали терористом і бойовиком, просто його видати в Таджикистан без рішення суду, оминаючи всі законні процедури. Про це ми можемо спокійно дізнатися постфактум,

– додав Скорбач.

Халімов з адвокатом спростували недостовірну інформацію: дивіться відео