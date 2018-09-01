Не тільки Меган Маркл: хто з представниць королівської сім'ї одягав міні-сукні

Нещодавно чарівна Меган Маркл приголомшила появою на світському заході в міні-сукні. Однак вона не єдина, хто порушувала королівські правила та світила стрункими ногами у пікантному вбранні.

Родина британського монарха дотримується чітких правил поведінки та зовнішнього вигляду. Так, загальновідомо, що представницям королівської сім'ї не дозволено носити надто короткі сукні, глибокі декольте чи допускати інші надмірні оголення в образі. Однак інколи чарівні представниці Кенсінгтонського палацу порушують встановлені правила, демонструючи струнку фігуру.

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Нещодавно Меган Маркл не дотрималась дрес-коду, вбравши міні-сукню чорного кольору. Сталось це під час відвідин лондонського театру "Вікторія Палас".



Стильний образ Меган Маркл/ Getty Images

Проте, як повідомляє The Daily Mail, герцогиня Сассекська – не єдина, хто порушувала протокол. Найбільша прихильниця правил королева Єлизавета ІІ свого часу полюбляла носити міні-сукні. Так, в 1960 – 1970 роках Її Величність навіть зверталась до дизайнера Яна Томаса з проханням, щоб він спеціально робив коротшими її плаття, надаючи вбранню "сучаснішого вигляду".



Королева Єлизавета ІІ в міні-сукні/ The Daily Mail

Слідували тодішнім трендам і сестра королеви принцеса Маргарет та донька Анна.



Принцеса Анна/ Marie Claire

Та найбільш яскравою представницею королівської сім'ї, яка кинула "виклик" правилам, була дружина принца Уельського – принцеса Діана. Ще під час заміжжя з сином Єлизавети ІІ вона не приховувала своїх струнких ніг у довгих сукнях, а після розлучення частенько одягала міні-сукні, як доказ емансипації.



Принцеса Діана/ Ghanapalaver



Принцеса Уельська Діана

Випадково оголилась і дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон. І хоч герцогиня Кембриджська дотрималась правил, однак легка сукня жовтого кольору від вітру піднялась вверх, показавши журналістам стрункі ноги.



Кейт Міддлтон/ The Gloss