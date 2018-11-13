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      "Не треба пояснювати, що для нас Росія": Лукашенко хоче від Путіна привілеїв для посла Білорусі

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      Лукашенко хоче, щоб посол Білорусі мав цілодобовий доступ до Путіна
      Лукашенко хоче, щоб посол Білорусі мав цілодобовий доступ до Путіна / Фото з відкритих джерел

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруський посол в Росії має отримати надзвичайні повноваження. Дипломат повинен мати прямий доступ до очільника Кремля.

      Про це повідомляє БЕЛТА.

      Читайте також: Чи створить Росія військові бази на території Білорусі: Лукашенко зробив заяву

      Пост голови білоруської дипломатії в Росії отримав Володимир Семашко. При цьому Лукашенко наголосив, що необідно ще раз переглянути повноваження білоруського посла в Росії.

      Не треба пояснювати, що таке для нас Росія: торгово-економічні відносини і культурні, гуманітарні, взагалі загальнолюдські,
      – сказав він.

      За його словами, білоруський посол у Росії повинен володіти надзвичайними повноваженнями.

      "У нього повинен бути прямий доступ до президента (Росії – 24 канал), у будь-який час з тих питань, які стосуються наших взаємин з Російською Федерацією", – додав Лукашенко.

      Він також уточнив, що повноваження посла не повинні бути обмежені бюрократією. Відтак найближчим часом з’являться конкретні пропозиції щодо їх збільшення.

      До слова, раніше білоруський лідер заявляв про спільну протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що обидві країни "будуть розміщувати щось" у відповідь

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Володимир Путін Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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