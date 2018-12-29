"Не треба робити трагедії": у Білорусі намагаються впоратись з проблемами в стосунках з РФ

Глава МЗС Білорусі визнав, що у взаєминах з Росією трапляється напруження. Однак він стверджує – робити трагедії з таких проблем не слід, оскільки все вирішить "шлях діалогу".

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусії Володимир Макей в інтерв'ю телерадіокомпанії NHK, опублікованому на сайті відомства.

Читайте також: Імовірне об'єднання Росії та Білорусі: що говорять у Кремлі

Так, білоруський політик стверджує, що у взаєминах двох країн трапляються моменти, пов’язані з "поверхневою штучною бухгалтерією". Тоді, за словами Макея, починаються підрахунки того, "хто скільки кому винен".

Ми опираємось на те, що ми – братні дружні держави і, працюючи в межах і Союзної держави, і Євразійського економічного союзу, повинні прагнути до створення в ЄАЕС єдиного економічного простору, який дозволив б забезпечити вільне пересування товарів, послуг, капіталу і робочої сили,

– зазначив глава білоруського МЗС.

При цьому Макей наголосив, що "не треба розглядати ці речі як трагічні". Так, Білорусь має намір продовжувати курс "на подальше поглиблення взаємин з Росією".

Окрім цього, білоруський політик заявив, що Білорусь опинилася залученою "у конфронтацію між Росією і Заходом в силу відомих подій".

"Ми від цього страждаємо. Тому ми, звичайно ж, хотіли б уникнути подальшого загострення. Виходимо з того, що це невигідно жодній зі сторін", – зазначив міністр.

За словами Макея, Білорусія поки не бачить прямих загроз для своєї безпеки, але не застрахована від цього в майбутньому з урахуванням ескалації в регіоні.

До слова, нещодавно Олександр Лукашенко також зазначав, що не може назвати Росію братньою країною, оскільки там таке твердження не сприймається. До прикладу, за його словами, Кремль відкинув всі пропозиції Білорусі щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.



Згодом з’явилася реакція речника російського президента Дмитра Пєскова на такі слова. Як зауважив він, не потрібно їх висмикувати з контексту. Також прес-секретар Путіна наголосив, що у Москві та у Мінську загалом не знайдеться такої особи, хто б заперечував наявність особливих союзницьких взаємин.