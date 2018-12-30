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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Не треба ставити Brexit під загрозу, – міністр Британії закликав голосувати за угоду з ЄС

      93 Читать новость на русском
      Brexit
      Brexit / Фото з відкритих джерел

      Парламент Великобританії повинен підтримати угоду про вихід з Євросоюзу, досягнуту прем'єр-міністром Терезою Мей.

      Про це заявив в інтерв'ю газеті The Sunday Times міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Ліам Фокс.

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      В іншому разі шанси країни вийти з ЄС значно знижуються,

      Якщо ми не проголосуємо за Brexit, я не думаю, що шанси будуть вищими ніж 50 на 50,
      – наголосив прихильник Brexit Ліам Фокс.

      Єдиний спосіб бути на 100% впевненим, що Велика Британія вийде з ЄС, це підтримати угоду Терези Мей в парламенті.

      Він наголосив, що особисто захоче укласти угоду з пунктом про "страхувальний" план для ірландського кордону, проти якого виступає чимало членів британського парламенту, ніж залишитися в складі ЄС.

      Якщо вибір стоїть між дуже незначним ризиком застосування "страхувального" плану і набагато більш значним ризиком відсутності Brexit, то я точно впевнений, яким шляхом піти,
      – заявив Фокс.

      Міністр також заявив, що для консерваторів підтримати Терезу Мей – "справа честі".

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      13 грудня, Європейська Рада у Брюсселі розглянула питання щодо Brexit та підтвердила, що угода про вихід, яку було погоджено з Великою Британією, не є предметом для поновлення переговорів.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Великобританія Brexit Новини політики Тереза Мей
      Джерело: 24 Канал
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