Не треба все зводити до грошей, – Кулеба пояснив, як МЗС допомагає українцям за кордоном

Станом на 2 квітня, 13 757 українців звернулися до посольств і консульств України. Це ті, хто на сьогодні зареєстровані в системі МЗС. З них 8506 осіб офіційно поінформували про те, що хочуть повернутися додому.

Станом на зараз МЗС України відомо саме про таку кількість людей, які хочуть повернутися в країну. Про це в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він зазначив, що можливість повернутися в Україну є завжди. Однак наголосив, що з огляду на погіршення епідеміологічної ситуації, з метою стримання поширення коронавірусу повернення будуть жорстко прив’язані до здатності забезпечити громадян подальшою обсервацією.

Ми робимо це, тому що пріоритет номер 1 – це здоров'я як тих українців, що проживають в країні, так і тих, хто повертається. Тому що подорож, зокрема, йдеться і про тривалі подорожі з інших кінців світу, це також ризик наразитися на небезпеку зараження вірусом. Ми дбаємо про безпеку громадян, і від цього будемо планувати подальшу евакуацію,

– повідомив Дмитро Кулеба.

Він також розповів, що за останні 4 місяці в МЗС побачили дуже різні моделі поведінки – і цивілізованої, і дикої. Міністр закордонних справ не вважає, що потрібно забувати про українців, які наразі залишаються закордоном.

Їм потрібно допомагати, і для цього він розгорнув програму "Захист", в якій усі посольства та консульства України підтримують тих українців, які зараз потребують допомоги закордоном.

Дивіться відео: Дмитро Кулеба розповів про програму "Захист"

Втім, керівник МЗС наголосив, що зараз потрібно прив'язуватися до можливості обсервації. І відзначив, що його завдання як міністра закордонних справ, щоб українці на момент перебування закордоном отримували максимальну підтримку і захист.

Щоб ми мали можливість зібрати їх, коли мої колеги з Міністерства інфраструктури, з відповідними авіакомпаніями матимуть можливість відправити за ними борт, посадити в літак і привезти в Україну. Потім МОЗ та МВС діють відповідно від своїх повноважень,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Він розповів, що є дуже багато реальних механізмів допомоги українцям, які перебувають закордоном. І це не зводиться до грошей, що можуть переказати рідні, близькі чи знайомі.

Існують набагато складніші питання, які вирішують дипломи:

Наприклад, в українця в країні Х протермінована віза. Відповідно до законодавства цієї країни, його можуть оштрафувати, або навіть заарештувати. Дипломати роблять так, щоб жодні санкції не застосовувалися до таких людей. Дмитро Кулеба особисто розмовляє з міністрами закордонних справ інших країн, і домовляється, щоб санкції не застосовувалися.

Наприклад, закрилися готелі, тож українцям немає, де ночувати. Міністр закордонних справ розповів, що були випадки, коли посольства, консули завдяки тісному співробітництву з місцевим бізнесом знайшли безкоштовне місце для проживання громадян України.

Наприклад, громадянин України застряг у місті Х, і не знає, що там відбувається, де найближча аптека чи продуктовий магазин. МЗС надають і таку послугу.

Не треба все зводити до грошей. Життя людини – набагато багатогранніше, і людина потребує допомоги й підтримки, які ми можемо надавати, і надаємо,

– відзначив Дмитро Кулеба.

Що відомо про закриття кордонів?

27 березня Україна через пандемію коронавірусу у світі повністю закрила державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. До того на батьківщину вільно могли повернутися усі українці, які цього хотіли та іноземці, які мають право на проживання. Задля їхнього доправлення додому працювали зокрема ДСНС-ники і поліція. Українців, які не мали свого авто на службових автобусах забирали з-під кордону та довозили до найближчих великих міст.



Вже після закриття кордонів в Україну прибули понад 100 тисяч осіб. Загалом дипломатам вдалося повернути вже майже 145 тисяч людей.



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