Не цінував Україну, доки не пожив у жахітті РФ: історія кримчанина, який підтримував анексію

Олег Зубко, керівник зоопарку "Казка" у Ялті та парку левів "Тайган" у Білогірську, в 2014 році відкрито підтримував анексію Криму Росією та закликав усіх йти на так званий референдум. Однак вже за декілька років він відчув великий тиск на свій бізнес та пошкодував про свої вчинки і заяви 2014 року.

Журналісти програми "Крим.Реалії" записали ексклюзивні історії жителів Криму з різними політичними позиціями і поглядами. Вони розпитали людей, які були за і проти референдуму 2014 року, які під час анексії підтримували Україну або ж за власним бажанням перейшли під російський прапор.

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Зоопарк "Казка" у Ялті впізнає кожен. Так як і парк левів "Тайган" у Білогірську. 2014 року їх власник Олег Зубков палко підтримував анексію та обіцяв нацькувати на противників референдуму 60 своїх левів.

Якщо буде команда вийти за межі парку і поповнити ряди самооборони, то ми це обов'язково зробимо. У нас є бойові леви, у нас є БРДМи (радянська бойова броньована машина розвідувальних військ – 24 канал) і ми будемо відстоювати вибір кримчан,

– сказав тоді Олег Зубко.

У бій він збирався на власному броньовику. А на честь "російської весни" назвав хижаків. "В цьому вольєрі живуть Референдум і Весна. Ці тигрята народилися в ніч, коли Крим голосував за перехід із України в Росію", – прокоментував Зубко.



Олег Зубков на броньовику закликає йти на референдум у 2014 році



Олег і тигри на прізвиська Референдум і Весна

Олегу здається, що передача Криму Україні в 1954 році – помилка. "Я завжди вважав , що Крим – така дивовижна дорога перлина, яку, на жаль, Україна не може огранувати і зробити те, що вимагає Крим. І, звісно, я думав, що Росія з її можливостями обов'язково зробить із Криму ну якщо не Лас-Вегас, то вже точно це буде зовсім іншим якісний курорт", – розповів Олег.

Він чекає, що одного чудового дня Володимир Путін приземлиться на вертолітний майданчик у його сафарі-парку, потім – хоче увічнити російського президента.

Вирішив замовити три пам’ятники: Олександру Суворову, Катерині Великій і Володимиру Путіну. Ну, я дуже люблю пам’ятники,

– зазначив чоловік у 2015 році.

Вже за рік після референдуму Зубкову загрожувала тюрма. Кримська прокурорка Наталія Поклонська звинувачувала його у побитті сторожа. "Є і фото потерпілого, як його побили: ніс зламали і електричним шнуром від касового апарату били. Всі спина в порізах", – розповідала вона.



Кримська прокурорка Наталія Поклонська звинувачувала Олега Зубкова у побитті сторожа



Так звані фотодокази побиття

У зоопарку помирають троє бенгальських тигренят-альбіносів. І Зубкова звинувачують у поганому поводженні з тваринами. "На моїй руці не вистачить пальців, скільки було законних підстав звернутися в суд з санкцією закрити парк на 90 діб. Але ми не зробили цього ні разу. Ми замінили це штрафом", – зазначив тоді Валерій Іванов, голова Кримьского комітету з ветеринарії.



Олега звинувачували у жорстокому поводженні з тваринами



Парк лівів "Тайган"

Проекти стали піддаватися жорстоким нападкам зі сторони уряду Аксьонова, прокуратури Криму… І я дізнався, що таке "російське законодавство" насправді, в гіршому його, так би мовити, варіанті. Займатися бізнесом в РФ вкрай складно, вкрай важко. Для цього потрібно бути або членом партії "єдінонасосов", або наближеним до якихось олігархічних кіл,

– розповів про свої враження після так званого референдуму Олег Зубко

Свиней, які мали піти на м’ясо хижакам спалили через африканську чуму. Зоопарки ледь не закривають. Олегу не дають нові землі під слоновник і парк тигрів.

"Всі мої проекти, які були одобрені останньою українською владою – це п’ять нових парків – припинили своє існування. В Україні, на щастя, мені, як "простому рускому чєловєку", було дозволено займатися бізнесом, будувати свої зоопарки. На жаль, всього цього я недорозумів і не цінував,

– додав Олег у розповіді журналістам.



Проекти Олега Зубкова

Нині Олег налагоджує свій бізнес в іншій країні. "Коли я пожив в російському жахітті, я задумався про переведення свого бізнесу. Сьогодні мені довелося виводити свої активи з Криму і налагоджувати бізнес в іншій країні, в Португалії. Я вже оформлюю громадянство Євросоюзу", – пояснив Олег.

Про свої вчинки та заяви 2014 року тепер шкодує.

Моя така яра та активна позиція при переході Криму до складу Росії – це одна з мої помилок. Помилок мого характеру, помилок моєї самовпевненості. Я ще раз переконався, що революція – це загалом-то погано. Вони завжди приводять до розвалу, до злиднів, і ні до чого гарного,

– підсумував Олег.



Олег Зубков під час розмови з журналістами

Відео: сюжет програми "Крим.Реалії" про Олега Зубкова

Повний випуск програми "Крим. Реалії" – читайте тут.

Ведучий програми – Дмитро Євчин.