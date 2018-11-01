16:40
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Не турбуйтеся, я вижив": Сенцов написав нового листа

      432 Читать новость на русском
      Олег Сенцов написав нового листа з колонії
      Олег Сенцов написав нового листа з колонії / Фото з відкритих джерел

      Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав листа правозахисникам. У ному бранець Кремля розповів про стан свого здоров’я.

      Лист оприлюднив правозахисник з Челябінської області Микола Щур на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: У Парижі вандали розгромили намет на підтримку Сенцова біля посольства РФ

      Олег Сенцов зазначив, що почувається краще.

      Сам почуваюся краще, аніж місяць тому, набагато. Аналізи, звісно, ще не дуже, але вже і не погані, як раніше. Крапати теж наприкінці минулого тижня перестали нарешті. Тепер в основному дієта, обстеження і так, пігулки… Так що не турбуйтеся там особливо, я вижив,
      – написав Сенцов.

      Лист датований 29 жовтня 2018 року.

      Нагадаємо, нещодавно у Росії відзначились новими побрехеньками щодо стану українського режисера. Там заявили, що бранець Кремля Олег Сенцов зараз їсть звичайну їжу та майже повернувся до своєї початкової ваги.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      ОЛЕГ СЕНЦОВ У РОСІЙСЬКІЙ В'ЯЗНИЦІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Скандальновідомий хавбек збірної Росії обізвав мавпою екс-гравця київського Динамо
       11 серпня 2017 , 12:45
      Парі Сен-Жермен – Реал: Зідан зробив ризикований вибір, а Емері – без травмованого Неймара
       6 березня , 20:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук