"Не турбуйтеся, я вижив": Сенцов написав нового листа

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав листа правозахисникам. У ному бранець Кремля розповів про стан свого здоров’я.

Лист оприлюднив правозахисник з Челябінської області Микола Щур на своїй сторінці у Facebook.

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Олег Сенцов зазначив, що почувається краще.

Сам почуваюся краще, аніж місяць тому, набагато. Аналізи, звісно, ще не дуже, але вже і не погані, як раніше. Крапати теж наприкінці минулого тижня перестали нарешті. Тепер в основному дієта, обстеження і так, пігулки… Так що не турбуйтеся там особливо, я вижив,

– написав Сенцов.

Лист датований 29 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, нещодавно у Росії відзначились новими побрехеньками щодо стану українського режисера. Там заявили, що бранець Кремля Олег Сенцов зараз їсть звичайну їжу та майже повернувся до своєї початкової ваги.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.