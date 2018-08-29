Не у 2019 році: Гриневич прокоментувала обов'язкове ЗНО з математики

У 2019 році не буде обов’язковим для випускників шкіл зовнішньо незалежне оцінювання з математики.

Про це повідомила Лілія Гриневич на прес-конференції перед новим навчальним роком.

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За її словами, на сьогодні найвищі бали із ЗНО в учнів, які складають математику. Проте систему викладання цієї науки треба переглянути.

Це свідчить про те, що в Україні є дуже добра елітарна математична освіта для елітарних груп, які вчаться в фізматшколах, в школах з поглибленим вивченням математики,

– наголосила Лілія Гриневич.

А про обов'язкове ЗНО з математики рішення ще не прийняли, зазначила міністерка. Спочатку його віддадуть на громадське обговорення, а потім проговорять в колективах. За словами Гриневич, ідея полягає в тому, щоб з часом зробити його обов'язковим, попередивши заздалегідь.