Не українець: ЗМІ назвали ім'я нового очільника українського "Приватбанку"

Цілком імовірно, що новим головою правління націоналізованого "Приватбанку" стане фахівець із Чехії Петр Крумханзль (Petr Krumphanzl). Останнє його місце роботи – китайська компанія Home Credit China.

Про це повідомляє, інформаційна агенція "Українські новини".

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Зокрема, зазаначається, що найближчим часом очікується узгодження кандидатури Крумханзля з наглядовою радою "Приватбанку".

За інформацією ресурсу, чех у 1989 році закінчив Карлів університет у Празі та є за освітою математиком.

З 2004 по 2008 роки він працював у чеському Raiffeisenbank операційному директором; а з 2008 по 2011 обіймав аналогічну посаду в Україні в "Райффайзен Банку Аваль".



Петр Крумханзль

З 2011 по 2013 Крумханзль працював у компанії Interim Management & Consulting, з 2013 по 2016 – головним операційним директором у словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution.

Додамо, що із травня 2016 року та до сьогоднішнього дня фахівець є головним операційний директор (chief operating officer) у китайському Home Credit China.

Крумханзль володіє англійською, німецькою, російською, чеською та японською мовами. Також він захоплюється айкідо.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак. Щоправда, 20 липня 2017 року наглядова рада "Приватбанку" ухвалила його відставку. Наразі виконувачем обов'язків голови правління є Галина Пахачук.