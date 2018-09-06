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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Не українці, а антиросіяни, – нардеп-утікач здивував заявою про поразку Росії в Україні

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Кремль програв боротьбу за українців, – Волга
Кремль програв боротьбу за українців, – Волга / Соцмережі

Росія програла свою боротьбу за єдність народів в Україні, відтак тут утворилася небачена раніше соціальна спільність антиросіян, які суттєво відрізнаються від уявлень пропагандистів щодо українців. Остаточно ж ментальна прірва між Україною та Росією сформується після того, як Константинополь надасть Києву Томос про автокефальну церкву.

Таку заяву зробив колишній народний депутат України, який підтримує агресію Кремля, Василь Волга у ефірі одного з пропагандистських телеканалів, передає "Обозреватель".

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"Україну, на мою думку, ми з вами, ті, хто виступає за єдність наших народів (українського, російського, білоруського), хто стоїть на позиціях єдиної православної цивілізації, вже майже програли остаточно. В Україні вирощується якась нова, абсолютно ще небачена раніше соціальна спільність. Це вже і не є українцем в тому сенсі, яким він був раніше, – тобто, українець православний, українець Гоголя, українець Тараса Бульби. Це вже щось зовсім інше. Що саме, ми ще не знаємо. Але одна з головних ліній у цій спільності – антіросіянин", – переконує проросійський політик.

За його словами, остаточно ментальна прірва між Україною та Росією сформується після того, як Константинополь надасть Києву Томос про автокефальну церкву. Зокрема, він підкреслив, що цей крок завершить формування України як держави, що відбулася, і зруйнує її останній зв'язок із країною-агресором.

"Останню крапку в цьому питанні буде поставлено ​​тоді, коли вирішиться релігійне протистояння навколо питання Томосу, можливого надання Україні автокефалії з боку Константинополя. Якщо це буде зроблено, то тоді вийде за Достоєвським. Він говорив, що народ є тільки тоді, коли у нього є свій Бог, свій шлях до Бога, своя національна церква. І ось тоді та спільність завершить своє формування, і тоді ми будемо мати факт зовсім іншої, раніше нам невідомої України", – додав Волга.

Нагадаємо, раніше колись популярний в Україні телеведучий Юрій Кот заявив, що Майдан у Києві заполонили війська НАТО.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія релігія Російська пропаганда Василь Волга
Джерело: 24 Канал
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