Не в Україні: Усик розповів, де проведе наступні бої

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик не проводитиме найближчі бої в Україні.

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За його словами, найближчі три-п'ять боїв він проведе в Англії або США. Як стверджує Олександр, місце проведення залежить від того, хто буде суперником.

Водночас український чемпіон не може сказати, коли знову вийде в ринг, оскільки він хоче відновитися після останнього бою. Також боксер відмовився називати, кого б хотів бачити в суперниках.

Нагадаємо, нещодавно Усик переміг Тоні Белью, відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.