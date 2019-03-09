Не варто недооцінювати Путіна, – західні ЗМІ про мету Кремля на виборах в Україні

Вибори все ближче – і Росія намагатиметься докласти якнайбільше зусиль, аби вплинути на виборчу кампанію в Україні. Інструментів Кремль не обиратиме – скористається зі всіх можливостей і намагатиметься втрутитись у кожну сферу суспільного життя.

Москва цілиться на хиткий стан української економіки, корупцію, кібератаками та громадським невдоволенням, пише Politico.

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За даними видання, мета Кремля – привести до влади менш антиросійський уряд. Росія прагне створити в Україні кращі умови для впливу Путіна, а для цього їх потрібно дестабілізувати ситуацію в країні.

За п’ять років війни Україні вдалось віддалитись від Росії на велику відстань – отримати широку підтримку на Заході для введення серйозних економічних санкцій проти Росії. Суттєво зменшився культурний вплив Росії, з’явилась заборона на російські телеканали та соцмережі.

Натомість використання української мови у ЗМІ та школах вдалось збільшити. Новостворена Православна церква України завдала відчутного удару по історичних претензіях Москви до Києва, це коштуватиме російській церкви мільйонів доларів в церковній власності. Окрім того, створення ПЦУ значною мірою підриває вплив Путіна на Україну.

Путін очікував, що Україна виснажиться під впливом агресії з боку Росії. У СБУ кажуть, що з початку виборчого сезону Росія витратила сотні мільйонів доларів для впливу на вибори в Україні. Кремль намагається загострити політичну та сприяти міжетнічним і міжконфесійним конфліктам.

Окрему увагу Росія приділила кібератакам проти українських чиновників і Центральної виборчої ради країни, а ще – своїй кампанії дезінформації в соцмережах.

Видання наголошує, що не варто недооцінювати прагнення Путіна відновити вплив на українське суспільство. Масштаби російського втручання в українську політику можуть лише здатися малоймовірними.