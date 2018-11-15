Не віддавав аліменти – бери мітлу: на Львівщині чоловіка покарали за 9-річну несплату

На Львівщині чоловік два місяці прибирав вулиці через те, що не платив аліменти своїм дітям. За 9 років порушник заборгував двом донькам майже 60 тисяч гривень. Тому суд змусив його взятися за громадські роботи.

Прибирати територію 37-річний Петро Веретільник приходив щодня упродовж двох місяців. Встиг впорядкувати і дитячий майданчик поруч. У такий спосіб суд покарав чоловіка за те, що той заборгував своїм дітям майже 60 тисяч гривень.

Читайте також: У Львові водій маршрутки накинувся з кулаками на підлітка: відео

Розлучений чоловік cтверджує: не знав, що мав платити аліменти.

Я не знав нічого. Бо жінка казала, що ми з нею про все домовилися. Я гроші давав на дітей, на море давав, і продукти привозив – все повністю. І прийшло мені про громадянські роботи,

– розповів боржник Петро Веретільник.

За 2 місяці чоловік відробив 2 тисячі гривень. Усі гроші йшли на рахунок колишньої дружини. "Це перший випадок, коли було направлено до нас у сільську раду... Зайві руки ніколи не бувають, адже робота завжди є, лише було б бажання", – прокоментував ситуацію сільський голова Василь Марочканин.

Ще 18 тисяч чоловік віддав з власної кишені. Аби сплатити решту, майже 40 тисяч, мусив знайти додаткову роботу, щоб його знову не відправили на примусову працю.

Читайте також: У Росії восьмикласник приніс у школу сокиру, ножі та каністру бензину

Загалом за майже два роки дії закону "Чужих дітей не буває" з неплатників аліментів Львівщини стягнули більше два з половиною мільярдів гривень.