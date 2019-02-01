Не віддає ключі від церкви: на Тернопільщині священик мститься громаді через перехід до ПЦУ

У селі Радошівка Шумського району, що на Тернопільщині, священик УПЦ МП намагається помститись громаді, бо та перейшла до Православної церкви України. Він не віддає ключі від храму та статутні документи.

Місцеві правоохоронці у конфлікт між жителями та представником Московського патріархату не втручаються, написали на сторінці села у Facebook.

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Так, громада прийняла рішення про приєднання до Православної церкви України ще 16 січня. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор 21 січня задовільнив це прохання. Однак священик УПЦ МП волю громади виконувати не збирається.

31 січня він демонстративно відмовився повернути людям ключі від їх церкви та установчі документи. Люди були вимушені опечатати двері і повісити додатково ще один, свій, замок,

– йдеться у повідомленні.

Загалом до складу ПЦУ майже 150 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.



Як відбувається перехід до ПЦУ

Як створювали Православну церкву України?За результатами звіту екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні, Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Звіт заслухали 10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України.



Митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія оголосили Предстоятелем ПЦУ став. Михайлівський Золотоверхий собор у Києві стане кафедральним собором ПЦУ.



Храми УПЦ МП почали переходити під юрисдикцію ПЦУ. Окрім того, в Україні також ухвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.