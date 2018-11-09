Не відцуралися мови: топ-5 голлівудських зірок, які розмовляють українською

9 листопада – День української писемності та мови. Солов’їну у своєму побуті все активніше використовують не лише українські знаменитості, про неї не забувають і ті, хто творить Голлівуд по той бік океану.

З нагоди свята журналісти LifeStyle 24 пропонують вам дізнатись про топ-5 зірок екранів українського походження, які пишаються своїм корінням та не втрачають нагоди продемонструвати, як розмовляють мовою своїх предків.

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Міла Йовович

Безперечним доказом того, що зірка "П’ятого елемента" та серії фантастичного екшену "Оселя зла" Міла Йовович не цурається свого коріння є декілька фактів. По-перше, під час Євромайдану вона перераховувала гроші для постраждалих активістів, до чого закликала і своїх шанувальників. Також акторка активно використовувала національні мотиви у власних колекціях одягу. А декілька років тому в мережі з’явилось відео, як 19-річна Міла виконує народну пісню "Ой, у гаю, при Дунаю". На ньому помітно, що українською кіноактриса співає майже без американського акценту.

Дивіться відео онлайн, як Міла Йовович співає "Ой, у гаю, при Дунаю":

Мабуть, це завдяки тому, що 42-річна зірка народилася в Києві, відтак деякий час жила у Дніпрі, куди ходила в садочок. У 5 років дівчинка разом із сім’єю переїхала спочатку до Лондона, відтак емігрувала в Сполучені Штати Америки.

Девід Духовни

Про своє українське походження 58-річний американський актор Девід Духовни (серіал "Цілком таємно") дізнався нещодавно. Про те, що він українець, заявив у квітні 2014 року в мережі Twitter: "Я виріс, думаючи, що росіянин. Однак лише зараз зрозумів, що насправді є українцем. Ніколи не пізно змінитися". Згідно з родоводом актора, його дідусь родом із Бердичева.



Twitter-допис Девіда Духовни, де він заявив, що має українське коріння

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Віра Фарміга

Щоб перевірити, чи є ця голлівудська акторка українкою, не потрібно заглядати в її генеалогічне дерево. Про походження зірки вже говорить ім’я! Проте батьки дали його дівчинці не в Україні, а в американському штаті Нью-Джерсі, куди емігрували перед народженням доньки. І до шести років Віра ходила в українську католицьку школу та виступала в народному ансамблі. Тож досі, разом зі своєю молодшою сестрою Таїсою, вони можуть говорити і співати мовою предків. А у 2004 році, вже будучи знаною акторкою, у фільмі "Торкаючись зла", Віра Фарміга, фактично, зіграла саму себе – американку українського походження.

Дивіться відео онлайн про Віру Фармігу – американку українського походження:

Стівен Спілберг

Вже багато років поспіль улюбленою стравою оскароносного режисера й сценариста є український борщ. Такі смакові вподобання не дивують, адже обоє дідусів Спілберга, як виявилось, родом з України. Той, що по лінії батька, проживав в Одесі, інший, з боку матері, родом із села під Кам’янцем-Подільським.



Стівег Спілберг мав двох дідусів з України / Getty Images

Землю своїх родичів режисер відвідав у 59 років. Потрапити в Одесу йому не вдалося, проте лише зійшовши з літака, він промовив: "Нарешті я вдома!".

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Іванна Сахно

На відміну від більшості акторів та акторок, які переїхали до США в дитинстві чи вже там народилися, Іванна Сахно опинилася в Америці у 15. Це молода зірка Голлівуду, яка лише сходить над його горизонтом. 20-річну актрису встигли помітити в блокбастері "Тихоокеанський рубіж-2" та в екшн-комедії "Шпигун, який мене кинув". Незважаючи на те, що дівчина будує кар’єру у Штатах, про Україну вона не забуває. Під час Революції Гідності Іванна разом з діаспорою Лос-Анджелеса мітингувала, а два роки тому, на Каннському кінофестивалі, вийшла з табличкою #FreeSentsov.

Дивіться відео онлайн про українську актрису Іванну Сахно:

А кого з голлівудських зірок українського походження, які не забули розмовляти мовою своїх прародичів, знаєте ви? Діліться з нами в коментарях.