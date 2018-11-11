Не викидайте сміття, а сортуйте, – українка виготовляє прикраси зі вторинної сировини

Марія Сорокіна, засновниця бренду біжутерії re-beau виготовляє прикраси зі вторинної сировини. Така особливість привела її стартап до участі в Ukrainian Fashion Week та нещодавної перемоги у конкурсі Social Impact Award.

Мода й усвідомлене споживання цікавлять Марію вже понад 9 років, розповіла вона в інтерв'ю iPress.ua.

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За словами дівчини, у світі моди вона вже пробувала себе і в ролі волонтерки, і в ролі моделі, і в ролі дизайнера.

Я – не "людина-золоті руки", я людина-концепція. Не вмію гарно шити, але у мене є розуміння, як робити привабливі речі, розуміння тенденцій і, здається, маю хист, щоб почати власну справу. Я усвідомила, що мені потрібно працювати не в майстерні руками, а створювати саме тренд, з якого потім можна буде зробити бізнес,

– сказала дизайнерка.

Для виготовлення прикрас команда обрала два види пластику: №2 і №5. Зазвичай, це пляшки, банки від шампунів, кремів і гелів для душу. Загалом ті, до яких не додають барвників, і які безпечно взаємодіють зі шкірою. Візерунки отримують, змішуючи пластик різних кольорів.

Першим постачальником стала "Україна без сміття". Ми попросили ще на початку, коли експериментували, забирати в них вторсировину для прикрас. Другий наш партнер – мережа салонів краси G-Bar. Вони використовують шампуні у гарних пляшечках, які потім віддають нам,

– зазначила Марія.

Головна мета дівчини – показати як можна купувати, споживати та бути стильною, не засмічуючи навколишнє середовище. Зараз існує понад 15 моделей прикрас, вартість яких від 150 до 300 гривень.

Продукція re-beau цьогоріч доповнила образи моделей на Ukrainian Fashion Week, у співпраці з дизайнеркою Софією Русинович – засновницею українського бренду Roussin.

Наш проект соціальний тому, що ми доносимо до людей просту ідею – вторинна сировина цінна, не викидайте сміття, це гроші, сортуйте. А далі за цією економічною штукою є екологічна. Але, будьмо чесними, пересічному українцеві економічна складова важливіша. І, в принципі, можливо на цьому етапі розвитку нашого суспільства це нормально,

– сказала Марія Сорокіна.

Проект Марії виготовлення прикрас зі вторинної сировини діє за схемою "кругової економіки": продукцію зі вторсировини продають великим брендам, отримують прибуток, а частину коштів спрямовують на організацію нових прибирань, звідки частково й беруть сировину. Наразі 10%, re-beau вкладає в організацію масштабних прибирань українських водойм.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 9 листопада, у Львові місцева влада схвалила обмеження використання поліетилену у торгових точках. Відтепер власникам супермаркетів та магазинів рекомендуватимуть пропонувати покупцям альтернативу одноразовим пакетам – паперові пакети, багаторазові торбини тощо.