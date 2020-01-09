Не вірю у несправність, яка б не дала екіпажу врятувати людей, – експрезидент МАУ Мірошников

В "Міжнародних авіалініях України" дуже відповідально ставляться до питань безпеки та вибору співробітників. У компанії працюють професіонали, а літаки проходять ретельні перевірки. Саме тому важко повірити у ситуацію, в котрій екіпаж судна не міг би врятувати пасажирів.

Саме так на трагедію, що трапилась у небі над Тегераном із пасажирським літаком МАУ відреагував колишній президент МАУ Юрій Мірошников на своїй фейсбук-сторінці.

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Він наголосив: працює в МАУ 26 років, тому добре знає всі сильні та слабкі сторони компанії. За його словами, безпека пасажирів – найважливіший пріоритет.

"Я знаю наскільки делікатно ми ставимося до підготовки пілотів, починаючи від їх відбору та подальшого навчання і закінчуючи постійним підтриманням кваліфікації. Я був на тренажерних вишколах і знаю, що це таке", – наголосив Мірошников.

Він пригадав випадок, який раніше трапився із літаком МАУ у німецькому Франкфурті.

"На зльоті фактично вибухнув двигун, і наш командир, який зумів розвернутися і посадити літак з повним завантаженням і повними баками пального на одному двигуні, на питання "Як?", сказав: "Я це відпрацьовував на тренажері"... І те, що ми тренуємо пілотів використовуючи в програмі тренажера саме тегеранський аеропорт – зміцнює мою впевненість у грамотності дій нашого екіпажу", – додав він.

Мірошников переконаний: екіпаж і в кабіні пілота, і в салоні до останнього робили все можливе та неможливе, аби пасажири залишились живими.

Я звичайно не стану стверджувати, що літак не може поламатися тільки тому, що він новий. Але, знаючи наскільки багато разів зарезервовані всі системи Boeing 737-800, знаючи звіти про технічний стан нашого красеня Romeo, я ніколи не повірю, що могла статися така технічна несправність, яка не дала б шансу нашому екіпажу врятувати людей,

– заявив колишній президент української авіакомпанії.

Увага! Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

Якими є попередні причини катастрофи літака:

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.

До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор" ; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом ; руйнування і вибух двигуна з технічних причин ; вибух всередині літака в результаті терористичного акту .

; ; ; . У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.

Експерти дещо скептично поставились до версії загоряння двигуна. По-перше, професійність екіпажу не викликає сумнівів. По-друге, в авіакомпанії підтверджують справність літака. Раніше Boeing 737-NG із двигунами CFM 56 не потрапляли у катастрофу через відмову двигуна на злеті. По-третє, літак зник з радарів на висоті 2700 метрів, де була можливість для маневрів (це не 50 метрів над землею, де нічого зробити).



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Тегерані/ інфографіка 24 каналу