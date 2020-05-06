Не вистачає лікарів та місць для хворих, – мер Чернівців пояснив, як діятимуть у місті

Кількість хворих на коронавірус у Чернівцях та області продовжує збільшуватися. Тож наразі місцева влада чекає рішення уряду щодо адаптивного карантину та його, й після цього ухвалюватиме відповідні рішення.

У прямому ефірі 24 каналу мер Чернівців Олексій Каспрук наголосив, що у планах – продовжувати боротися з поширенням інфекції.

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Він підкреслив, що лікарів намагаються забезпечити всім необхідним, також запрошують на роботу спеціалістів з інших регіонів. Адже робочих рук фізично вже не вистачає, багато медиків заразилися коронавірусом.

Довідка. Буковина лідирує не лише за швидкістю поширення COVID-19, а й за кількістю хворих медиків. Як зазначили у Чернівецькій ОДА, коронавірус підхопили 300 лікарів та медсестер, 4 з них померли.

Мер Чернівців також розповів, що містяни ставлять до карантину по-різному. Хтось вже перестав дотримуватися обмежень та навіть ходить вулицями без масок, проте більшість таки бережуть себе та розуміють, що вірус нікуди не подівся.

Політик також прокоментував ймовірність послаблення карантину в Чернівцях після 11 травня. Він наголосив, що на засіданні Кабміну говорили про адаптивний карантин і про те, що органам місцевого самоврядування потрібно надати більше повноважень та відповідальності щодо цього.

Що таке адаптивний карантин?Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що області з найвищою захворюваністю на COVID-19 підуть на "адаптивний карантин". Тобто після 11 травня, коли по всій країні розпочнеться часткове зняття обмежень, карантинні заходи у таких регіонах можуть посилити.



За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відповідальність за спалахи хвороби у певних регіонах після ухвалення рішення про адаптивний карантин нестиме місцева влада.

"Коли буде фінальний документ, розумітимемо, чи за нас ухвалюватиме рішення область, чи ми зможемо це регулювати. Будемо обдумувати кожен крок виходу з карантину, аби він не був небезпечним", – запевнив Каспрук.

Він зазначив, що у регіоні фактично є затримка з результатами аналізів на коронавірус. Пацієнти очікують на підтвердження хвороби від 5 до 7 днів. Це ускладнює роботу лікарям, адже саме від цього залежить рух пацієнтів.

Довідка. Станом на 6 травня, у Чернівецькій області на коронавірус захворіли 1 985 людей, 220 людей – одужали, 57 пацієнтів померли. Більшість хворих в області – старшого віку.

Напередодні Олексій Каспрук заявив, що місця у міських лікарнях Чернівців, які були виділені для інфікованих коронавірусом COVID-19, закінчилися.

Продовжуємо закуповувати обладнання та засоби індивідуального захисту. Поки що усім забезпечені. Але відчуття, що можна розслабитися, що на складах є двомісячний запас всього необхідного – звичайно, такого немає. Працюємо,

– прокоментував політик.

Й підсумував, що наразі найбільші проблеми Чернівців – це місця, де лікувати хворих та, власне, медичні працівники, які мають це робити. Приймати хворих з міста вже пообіцяли інші медичні заклади, зокрема – обласні лікарні, хоча запас ліжко-місць там наразі також невеликий.