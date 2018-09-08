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"Не витримав критики": Трамп заснув під час виступу Обами

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Трамп заснув під час виступу Обами
Трамп заснув під час виступу Обами / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не зміг додивитися виступ і заснув, коли слухав критику свого попередника Барака Обами.

Про це він сказав під час зустрічі із прибічниками у штаті Північна Дакота, повідомляє телеканал CNN

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Я перепрошую, я дивився його, але я заснув. Він дуже хороший, дуже хороший, щоб засипати,
– сказав Трамп.

Зазначимо, Обама 7 вересня виступив на передвиборчому мітингу у штаті Іллінойс, де розкритикував політику Трампа. За його словами, чинний президент використовує "страхи і гнів" американців собі на користь і тим самим їх роз'єднує.

"Не потрібно бути демократом або республіканцем, аби стверджувати, що ми не повинні наражати на нападки людей тільки через те, який вони мають вигляд або як вони моляться. Ми маємо повстати проти дискримінації і дати зрозумілу й чітку відповідь тим, хто симпатизує нацистським ідеям", – сказав екс-президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово виступав з критикою на адресу свого попередника. У червні чинний президент США звинуватив Барака Обаму в тому що він допустив захоплення Кримського півострову Росією. 

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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