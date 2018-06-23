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Не війна: які проблеми найбільше турбують українців

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Головні проблеми українців 2018
Головні проблеми українців 2018 / 24 канал

Українці найбільше переймаються ростом цін та тарифами на комунальні послуги. Ці дві проблеми є найбільш актуальними для усіх вікових категорій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Війна на Донбасі займає лише 4-5 місце серед списку турбот українців.

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Цікаво, що опитані, віком 18-35 років, віднесли у топ-3 проблем безробіття, віком 36-50 – корупцію в державних органах, а понад 51 рік – систему охорони здоров’я.

Головні проблеми українців 2018
Головні проблеми українців (18-35 років)

Головні проблеми українців 2018
Головні проблеми українців (36-50 років)

Головні проблеми українців 2018
Головні проблеми українців (51+ років)

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Якщо дивитися за регіонами, то ситуація така ж: абсолютно по всій території України людей найбільше хвилюють ціни і тарифи на комуналку. Причому на сході війна на Донбасі стоїть аж на п'ятому місці. Важливішими проблемами жителі цього регіону вважають систему охорони здоров'я і безробіття.

Головні проблеми українців 2018
Що турбує жителів заходу України

Головні проблеми українців 2018
Що турбує жителів центру України

Головні проблеми українців 2018
Що турбує жителів сходу України

Головні проблеми українців 2018
Що турбує жителів півдня України

Теги: Новини України Публікації Інфографіка соціологічне дослідження
Джерело: 24 канал
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