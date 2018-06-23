Не війна: які проблеми найбільше турбують українців

Українці найбільше переймаються ростом цін та тарифами на комунальні послуги. Ці дві проблеми є найбільш актуальними для усіх вікових категорій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Війна на Донбасі займає лише 4-5 місце серед списку турбот українців.

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Цікаво, що опитані, віком 18-35 років, віднесли у топ-3 проблем безробіття, віком 36-50 – корупцію в державних органах, а понад 51 рік – систему охорони здоров’я.



Головні проблеми українців (18-35 років)



Головні проблеми українців (36-50 років)



Головні проблеми українців (51+ років)

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Якщо дивитися за регіонами, то ситуація така ж: абсолютно по всій території України людей найбільше хвилюють ціни і тарифи на комуналку. Причому на сході війна на Донбасі стоїть аж на п'ятому місці. Важливішими проблемами жителі цього регіону вважають систему охорони здоров'я і безробіття.



Що турбує жителів заходу України



Що турбує жителів центру України



Що турбує жителів сходу України



Що турбує жителів півдня України