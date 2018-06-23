Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
Українці найбільше переймаються ростом цін та тарифами на комунальні послуги. Ці дві проблеми є найбільш актуальними для усіх вікових категорій.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Війна на Донбасі займає лише 4-5 місце серед списку турбот українців.
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Цікаво, що опитані, віком 18-35 років, віднесли у топ-3 проблем безробіття, віком 36-50 – корупцію в державних органах, а понад 51 рік – систему охорони здоров’я.
Головні проблеми українців (18-35 років)
Головні проблеми українців (36-50 років)
Головні проблеми українців (51+ років)
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Якщо дивитися за регіонами, то ситуація така ж: абсолютно по всій території України людей найбільше хвилюють ціни і тарифи на комуналку. Причому на сході війна на Донбасі стоїть аж на п'ятому місці. Важливішими проблемами жителі цього регіону вважають систему охорони здоров'я і безробіття.
Що турбує жителів заходу України
Що турбує жителів центру України
Що турбує жителів сходу України