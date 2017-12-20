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Не впізнати: папараці опублікували фото Дженніфер Лоуренс без макіяжу

11:06, сьогодні 1928 Читать новость на русском
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс / gettyimages

Американська акторка Дженніфер Лоуренс в кінці листопада розлучилася з режисером Дарреном Аронофскі, після чого стала значно рідше з'являтися на публіці.

Нещодавно папараці сфотографували Дженніфер Лоуренс під час прогулянки з собакою в Нью-Йорку.

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27-річна актриса явно хотіла не привертати увагу до своєї персони, для цього вона вибрала окуляри у великій оправі і капелюх. На прогулянку з собакою Лоуренс вийшла в пальто та в білих кросівках. Знаменитість вийшла зі своїх апартаментів без макіяжу і з зібраними волоссям.


Дженніфер Лоуренс без макіяжу

Дженніфер Лоуренс без макіяжу
Дженніфер Лоуренс без макіяжу

Теги: LifeStyle Кіно Мода Дженніфер Лоуренс
Джерело: 24 Канал
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