Не встигли: ЦВК не змогла оголосити остаточні результати виборів, як того вимагає закон

Центральна виборча комісія мала 5 серпня оголосити остаточні результати виборів до Верховної Ради. Це був останній, відведений для цього день. Проте близько опівночі у ЦВК визнали: їх намагання марні.

Так, ЦВК мала визнати обраними останніх вісьмох народних депутатів по одномандатних округах. Втім, через безліч фактів фальсифікацій на дільницях і судові позови члени комісії не встигли цього зробити.

До теми: Перерахунок голосів на 210 окрузі триває: на одній з дільниць відбувся конфлікт

Станом на 23:00 5 серпня ЦВК визнала обраним у окрузі №50 Требушкіна Руслана Валерійовича, №193 Ігоря Марчука, №69 – Віктора Балогу, №119 – Михайла Бондара, №198 – Сергія Рудика, №207 – Максима Зуєва, №209 – Валерія Зуба.

Не вдалось встановити результати на одному окрузі, що під номером 210. Там окружна виборча комісія не встигає здійснити призначений судом повторний підрахунок голосів на низці участків.

У роботі ЦВК оголосили перерву. Її наступне засідання відбудеться 6 серпня. Про його час мають повідомити додатково.

Які офіційні результати парламентських виборів-2019 за списками?1. "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%;

2. "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;

3. "Європейська Солідарність" – 8,18%

4. ВО "Батьківщина" – 8,10%

5. "Голос" – 5,82%.



"Радикальна партія Олега Ляшка" отримала 4,01%, "Сила і честь" – 3,82%, "Опозиційний блок" –3,03%. Інші партії набирають менше, ніж 3%.



Скільки місць в Раді матимуть партії: інфографіка 24 каналу