01:39
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці
      Вєсті Кремля
      21:30, 5 серпня
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, 5 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН

      Не встигли: ЦВК не змогла оголосити остаточні результати виборів, як того вимагає закон

      2435 Читать новость на русском
      ЦВК не встигла оприлюднити остаточні результати виборів в одномандатних округах
      ЦВК не встигла оприлюднити остаточні результати виборів в одномандатних округах / radiosvoboda.org

      Центральна виборча комісія мала 5 серпня оголосити остаточні результати виборів до Верховної Ради. Це був останній, відведений для цього день. Проте близько опівночі у ЦВК визнали: їх намагання марні.

      Так, ЦВК мала визнати обраними останніх вісьмох народних депутатів по одномандатних округах. Втім, через безліч фактів фальсифікацій на дільницях і судові позови члени комісії не встигли цього зробити.

      До теми: Перерахунок голосів на 210 окрузі триває: на одній з дільниць відбувся конфлікт

      Станом на 23:00 5 серпня ЦВК визнала обраним у окрузі №50 Требушкіна Руслана Валерійовича, №193 Ігоря Марчука, №69 – Віктора Балогу, №119 – Михайла Бондара, №198 – Сергія Рудика, №207 – Максима Зуєва, №209 – Валерія Зуба.

      Не вдалось встановити результати на одному окрузі, що під номером 210. Там окружна виборча комісія не встигає здійснити призначений судом повторний підрахунок голосів на низці участків.

      У роботі ЦВК оголосили перерву. Її наступне засідання відбудеться 6 серпня. Про його час мають повідомити додатково.

      Які офіційні результати парламентських виборів-2019 за списками?1. "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%;
      2. "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;
      3. "Європейська Солідарність" – 8,18%
      4. ВО "Батьківщина" – 8,10%
      5. "Голос" – 5,82%.

      "Радикальна партія Олега Ляшка" отримала 4,01%, "Сила і честь" – 3,82%, "Опозиційний блок" –3,03%. Інші партії набирають менше, ніж 3%.

      місця в Раді
      Скільки місць в Раді матимуть партії: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
      5 серпня
      7083
      Теги: Новини України Верховна Рада Парламентські вибори 2019 ЦВК Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо
      5 серпня , 23:35 Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо
      1408
      Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами
      5 серпня , 22:30 Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами
      1738
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      5 серпня , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      779
      Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      5 серпня , 22:09 Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      Іван Яковина 1329
      Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      5 серпня , 22:00 Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 455
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук