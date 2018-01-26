Не втрачаю оптимізму, що це може відбутись у 2018-му, – Порошенко про місію ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що резолюція про введення миротворців ООН на Донбас буде ухвалена вже до кінця 2018-го року.

Про це Петро Порошенко заявив під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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На моє глибоке переконання в якості першого кроку дуже важливо, якщо це буде миротворча місія – стандартна місія Ради безпеки ООН. Я не втрачаю оптимізму, що це може відбутись у 2018 році,

– сказав Президент України.

Порошенко запевнив, що за його дорученням українські дипломати докладатимуть до цього зусиль.

На прохання журналістів охарактеризувати участь у України у цьогорічному економічному форумі у Давосі, Порошенко сказав: "Все було дуже добре".

Дивіться відео виступу Петра Порошенка перед журналістами на Форумі у Давосі:

Раніше в ООН запевнили, що питання України вважають пріоритетним у своїй роботі у 2018-му році.