Не втрачаю оптимізму, що це може відбутись у 2018-му, – Порошенко про місію ООН на Донбасі
Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що резолюція про введення миротворців ООН на Донбас буде ухвалена вже до кінця 2018-го року.
Про це Петро Порошенко заявив під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Читайте також: Порошенко назвав свій пріоритет у політиці в якості президента
На моє глибоке переконання в якості першого кроку дуже важливо, якщо це буде миротворча місія – стандартна місія Ради безпеки ООН. Я не втрачаю оптимізму, що це може відбутись у 2018 році,
– сказав Президент України.
Порошенко запевнив, що за його дорученням українські дипломати докладатимуть до цього зусиль.
На прохання журналістів охарактеризувати участь у України у цьогорічному економічному форумі у Давосі, Порошенко сказав: "Все було дуже добре".
Дивіться відео виступу Петра Порошенка перед журналістами на Форумі у Давосі:
Раніше в ООН запевнили, що питання України вважають пріоритетним у своїй роботі у 2018-му році.