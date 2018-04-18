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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Не вважаю Росію агресором, – Медведчук

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Віктор Медведчук
Віктор Медведчук / inforesist.org

Представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором.

Про це він сказав у інтерв’ю DW, відповідаючи на запитання про те, хто насправді винен у початку збройного конфлікту на Донбасі.

"Якщо говорити про Росію як про агресора, тоді потрібно поставити хрест на Мінських угодах… Росії від початку (Мінськими угодами – 24) відводилася роль країни, яка може чинити вплив… на неконтрольовані території, на невизнані республіки в питаннях реалізації Мінських угод,
– сказав Медведчук.

За його словами, збройний конфлікт на Донбасі – це "конфлікт між людьми, які перебували на Донбасі та які не погодилися з приходом нової влади та її політикою". "Це протистояння громадян однієї частини країни щодо інших", – сказав Медведчук.

Водночас на уточнююче запитання, чи можна вважати цей конфлікт "громадянською війною", Медведчук відповів негативно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генпрокуратура України взялася за кума Путіна Медведчука у справі щодо теракту Савченко.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Віктор Медведчук
Джерело: Радіо "Свобода"
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