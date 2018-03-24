Не я б'ю – верба б'є: традиції та звичаї Вербної неділі

1 квітня 2018 року Україна святкує Вербну неділю, яку ще називають Входом Господнім до Єрусалиму.

Як зазначається у Біблії, саме цього дня Ісус в’їхав до Єрусалиму, а його прибуття яскраво віталося людьми, які вірили, що той поможе побороти несправедливість і відновить благополуччя.

Зауважимо, що зустрічали Сина Божого гілками пальми, яку в нашій країні замінила верба, яка також розквітає однією з перших.

Сайт "24" пропонує Вам пригадати, як святкується цей день і якими прикметами та звичаями він відзначається.

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Будь великий, як верба!

У неділю вранці відбуваються церковні богослужіння. До храмів прийнято заходити із вербовими гілочками, які освячують.

За народними звичаями, господарі після богослужінь до хати не заходять, а садять на городі по кілька гілок, "щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток". Решту ж заносять до власної домівки та ставлять на покуті під святими образами.

Щоправда, якщо когось бачать у хаті, кого не було в церкві, то жартома б’ють цю людину освячено вербою примовляючи:

Не я б'ю - верба б'є,

За тиждень Великдень,

Недалечке червоне яєчко!

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Крім того, молоді хлопці та дівчата б'ються свяченою вербою ще й коло церкви та дорогою додому. А під час такого цікавого процесу вони вигукують таке.

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!

Зазначимо, що після "використання" свячену вербу в жодному разі не можна топтати ногами — це великий гріх. І викидати її теж не можна.

Світлий день

Вербна неділя настільки є наповненою позитивною енергетикою, що цього дня здійснюються всі потаємні думки і бажання.

Так, до прикладу, якщо у Вербну неділю згадати про кохану людину, то він цього дня з’явиться.

Також рекомендується у Вербну неділю зайнятися пересадкою кімнатних рослин, і вони будуть відмінно рости й залучати у будинок багатство, щоправда рослину необхідно саджати з товстим листям.

А якщо вранці у неділю вбити у стіну кілочок з верби, це позбавить людину від страхів і подарує їй рішучість.

Крім того, вперше навесні виганяти худобу на пасовисько варто саме свяченою вербою — "щоб нечисть не чіплялася до тварин", а під час граду гілля свяченої верби, якщо його викинути, навіть можуть негоду зупинити.

Вважається, що під час Вербної неділі необхідно перебувати в колі близьких і рідних, бажано в оточенні сім’ї. А також, краще, щоб в це свято ви перебували у тихій і спокійній обстановці, тому що ще йде Великий піст.

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Заборони Вербної неділі

Оскільки це час Великого посту, тому варто утриматися від активних розваг, зловживання алкоголем і розважальних заходів. Під час церковного свята також не варто захоплюватися роботою, а приділити більше уваги молитві і роздумам про власне життя.

Підкреслимо, що їжа на столі повинна бути скромною, без вишукувань і заборонених під час посту продуктів. Виняток становлять риба, рослинна олія трохи червоного вина.

Не можна у Вербну неділю і готувати гарячі страви, тому господині всі страви роблять заздалегідь. Напередодні свята готують каші, гречані млинці випікають пісний хліб і печиво для частування за святковим столом.

За повір'ями, в цей день також не можна розчісувати волосся, щоб не зменшити здоров'я і не накликати на себе неприємності.

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