Не ялинкою єдиною: у Росії в новорічну ніч горіли ще Дід Мороз і Снігурка
Зустріч Нового року у місті Петропавловськ-Камчатський, яке розташоване на Далекому Сході Росії, закінчилась пожежею на головній міській площі.
Новий рік на російській Камчатці зустріли о 14:00 за київським часом.
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Але новорічні гуляння у Петропавловську-Камчатському не обійшлись без інцидентів.
На головній площі міста сталась пожежа – біля міської ялинки згоріли фігури Діда Мороза та Снігуроньки.
На фото та відео, які публікують очевидці, видно, що фігури горять біля самого підніжжя ялинки.
Дивіться відео пожежі біля ялинки у Петропавловську-Камчатському:
Раніше у російському місті Южно-Сахалінськ через невдало запущений феєрверк дощенту згоріла 25-метрова міська ялинка.