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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      Не єдиним театром на Подолі: які 7 українських проектів позмагаються за архітектурну премію ЄС

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      7 українських проектів номінували на архітектурну премію ЄС
      7 українських проектів номінували на архітектурну премію ЄС / Колаж 24 каналу

      Одразу 7 українських проектів номінували на одну з найпрестижніших премій у галузі сучасної архітектури – премію Міс ван дер Рое.

      Відзнаку вручають раз у два роки, починаючи з 1987.

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      За отримання цієї бажаної архітектурної нагороди у 2019-му позмагаються 383 проекти з 38 країн – серед них 7 з України.

      Хто номінований на архітектурну премію Міса ван дер Рое 2019 від України?

      Театр на Подолі

      Оновлений Київський академічний драматичний театр на Подолі відкрили на Андріївському узвозі у 2017-му році.

      Його вигляд тоді викликав неабиякий резонанс у суспільстві.

      Над проектом театру працювало архітектурне бюро з Харкова Drozdov&Partners.

      театр на Подолі Київ
      Театр на Подолі у Києві 

      Центр Шептицького у Львові

      Мультибібліотека Центр Шептицького на території студмістечка Українського католицького університету у Львові запрацювала у вересні 2017-го.

      Проектуванням центру займалась німецька компанія Behnisch Architekten та AVR Development. До проекту також долучився теперішній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

      Центр Шептицького Львів
      Центр Шептицького у Львові

      Печерська міжнародна школа

      Проектом приватної міжнародної школи у Києві займалась студія Archimatika.

      До школи, яка функціонувала, архітектори добудували нову будівлю.

      У підвалі закладу з'явились два басейни, на першому поверсі облаштували громадську та спортивну зони, другий поверх присвятили мистецтву, а на третьому облаштували лабораторії. На останньому четвертому поверсі з'явились виставковий простір і багатофункціональний театральний зал.

      Печерська школа Київ
      Печерська міжнародна школа у Києві

      Сцена у Дніпрі

      Сезонний поліфункціональний публічний простір зі зрозумілою назвою "Сцена" з'явився у Дніпрі у 2017-му.

      Її збудували у покинутій частині парку Шевченка там, де колись розташовувався амфітеатр.

      Облаштуванням "Сцени" займались студії Stage Dnipro Community, Kultura Medialna Non-Profit Organization та Hip Park.

      Сцена Дніпро
      "Сцена" у Дніпрі

      Кам'яний дім на Київщині

      У 2017-му у селі Романків на Київщині відкрили еко-френді будівлю "Кам'яний дім".

      За задумом авторів його і зовні, і всередині повністю збудували натуральних матеріалів.

      Проектуванням займалась українська студія 33bY Architecture.

      Камяний дім Київ
      Кам'яний дім на Київщині

      Дачний готель на Київщині

      Автори дачного готелю "Глібівка" в одноіменному селі на Київщині задумували його приклад взаємодії нової та старої архітектури та природного середовища.

      Готель розташувався на березі Київського водосховища у сосновому лісі.

      Над проектом працювала студія українських архітекторів KUDIN Architects.

      Дачний готель Глібівка
      Дачний готель "Глібівка" на Київщині

      Земля ведмедів та вовків

      На початку 2017-го у Черкаському зоопарку з'явився унікальний комплекс, який назвали "Земля ведмедів та вовків".

      Ця експозиція створює умови максимально наближені до природного середовища проживання звірів. Тут немає ні кліток, ні ґрат, а за тваринами можна спостерігати з відкритих оглядових майданчиків.

      Після відкриття цієї виставки відвідуваність черкаського зоопарку за рік зросла майже удвічі.

      Зоопарк Черкаси
      Земля ведмедів і вовків у зоопарку Черкас

      Що таке архітектурна премія ЄС імені Міса ван дер Рое?Цю премію заснували Фонд Міс ван дер Рое та Європейська комісія. Її присуджують раз у два роки за проекти, втілені у цей період.

      Премія має на меті досягти розуміння трансформацій і формувати європейське середовище, відзначати інновації у сфері архітектури і привернути увагу до важливих вкладів європейських професіоналів у розвиток нових ідей.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Євросоюз Архітектура і дизайн Нагороди Знай наших! Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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