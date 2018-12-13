Не єдиним театром на Подолі: які 7 українських проектів позмагаються за архітектурну премію ЄС

Одразу 7 українських проектів номінували на одну з найпрестижніших премій у галузі сучасної архітектури – премію Міс ван дер Рое.

Відзнаку вручають раз у два роки, починаючи з 1987.

Дивіться також: Дизайн інтер'єру готелю у Києві тріумфував на міжнародному конкурсі: чим він особливий

За отримання цієї бажаної архітектурної нагороди у 2019-му позмагаються 383 проекти з 38 країн – серед них 7 з України.

Хто номінований на архітектурну премію Міса ван дер Рое 2019 від України?

Театр на Подолі

Оновлений Київський академічний драматичний театр на Подолі відкрили на Андріївському узвозі у 2017-му році.

Його вигляд тоді викликав неабиякий резонанс у суспільстві.

Над проектом театру працювало архітектурне бюро з Харкова Drozdov&Partners.



Театр на Подолі у Києві

Мультибібліотека Центр Шептицького на території студмістечка Українського католицького університету у Львові запрацювала у вересні 2017-го.

Проектуванням центру займалась німецька компанія Behnisch Architekten та AVR Development. До проекту також долучився теперішній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.



Центр Шептицького у Львові

Печерська міжнародна школа

Проектом приватної міжнародної школи у Києві займалась студія Archimatika.

До школи, яка функціонувала, архітектори добудували нову будівлю.

У підвалі закладу з'явились два басейни, на першому поверсі облаштували громадську та спортивну зони, другий поверх присвятили мистецтву, а на третьому облаштували лабораторії. На останньому четвертому поверсі з'явились виставковий простір і багатофункціональний театральний зал.



Печерська міжнародна школа у Києві

Сцена у Дніпрі

Сезонний поліфункціональний публічний простір зі зрозумілою назвою "Сцена" з'явився у Дніпрі у 2017-му.

Її збудували у покинутій частині парку Шевченка там, де колись розташовувався амфітеатр.

Облаштуванням "Сцени" займались студії Stage Dnipro Community, Kultura Medialna Non-Profit Organization та Hip Park.



"Сцена" у Дніпрі

Кам'яний дім на Київщині

У 2017-му у селі Романків на Київщині відкрили еко-френді будівлю "Кам'яний дім".

За задумом авторів його і зовні, і всередині повністю збудували натуральних матеріалів.

Проектуванням займалась українська студія 33bY Architecture.



Кам'яний дім на Київщині

Дачний готель на Київщині

Автори дачного готелю "Глібівка" в одноіменному селі на Київщині задумували його приклад взаємодії нової та старої архітектури та природного середовища.

Готель розташувався на березі Київського водосховища у сосновому лісі.

Над проектом працювала студія українських архітекторів KUDIN Architects.



Дачний готель "Глібівка" на Київщині

Земля ведмедів та вовків

На початку 2017-го у Черкаському зоопарку з'явився унікальний комплекс, який назвали "Земля ведмедів та вовків".

Ця експозиція створює умови максимально наближені до природного середовища проживання звірів. Тут немає ні кліток, ні ґрат, а за тваринами можна спостерігати з відкритих оглядових майданчиків.

Після відкриття цієї виставки відвідуваність черкаського зоопарку за рік зросла майже удвічі.



Земля ведмедів і вовків у зоопарку Черкас

Що таке архітектурна премія ЄС імені Міса ван дер Рое?Цю премію заснували Фонд Міс ван дер Рое та Європейська комісія. Її присуджують раз у два роки за проекти, втілені у цей період.



Премія має на меті досягти розуміння трансформацій і формувати європейське середовище, відзначати інновації у сфері архітектури і привернути увагу до важливих вкладів європейських професіоналів у розвиток нових ідей.