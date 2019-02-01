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      Не з порожніми руками приїхали: відео руйнівного удару по позиції бойовиків на Донбасі

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      Наслідки удару українських воїнів по доту бойовиків на Луганщині
      Наслідки удару українських воїнів по доту бойовиків на Луганщині / Скріншот відео

      У мережі опублікували відео, зняте ще влітку 2018 року. На кадрах можна побачити, як на Луганщині бійці 53-ї бригади знищують довготривалу оборонну точку (дот) бойовиків, що веде обстріл.

      Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці волонтера Юрія Мисягіна.

      Читайте також: Запеклий бій поблизу Пісків і втрати серед бойовиків: як минула доба на Донбасі

      Зокрема, він опублікував діалог українських воїнів перед завданням удару.

      - Як ситуація?

      – Та спокою не дає цей сепарскийй дот.

      – Ні вдень, ні вночі.

      – Хороша позиція та видно, що її добре укріплено.

      – Там кулеметний розрахунок є них. Якось би їх втихомирити?

      – Зараз допоможемо. Ми чарівні слова знаємо. І не з порожніми руками до Вас приїхали. Прихопили з собою заспокійливі "пташки".

      "Минуло всього двадцять секунд після бесіди, і пташка залетіла прямо в ціль. Позицію бойовиків було знищено з одного пострілу. Відео публікується вперше", – додав Мисягін.

      Відео ефектного удару воїнів ЗСУ по бойовиках 

      Раніше Юрій Мисягін публікував відео, як група К-2 54-ї бригади завдала не менш ефектного удару по позиції "Смітник", розташованій на Світлодарській дузі. За його словами, у той день, крім розбитих позицій, окупанти також втратили МТЛБ-ЗУ та БМП-1.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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