Не з порожніми руками приїхали: відео руйнівного удару по позиції бойовиків на Донбасі

У мережі опублікували відео, зняте ще влітку 2018 року. На кадрах можна побачити, як на Луганщині бійці 53-ї бригади знищують довготривалу оборонну точку (дот) бойовиків, що веде обстріл.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці волонтера Юрія Мисягіна.

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Зокрема, він опублікував діалог українських воїнів перед завданням удару.

- Як ситуація?

– Та спокою не дає цей сепарскийй дот.

– Ні вдень, ні вночі.

– Хороша позиція та видно, що її добре укріплено.

– Там кулеметний розрахунок є них. Якось би їх втихомирити?

– Зараз допоможемо. Ми чарівні слова знаємо. І не з порожніми руками до Вас приїхали. Прихопили з собою заспокійливі "пташки".

"Минуло всього двадцять секунд після бесіди, і пташка залетіла прямо в ціль. Позицію бойовиків було знищено з одного пострілу. Відео публікується вперше", – додав Мисягін.

Відео ефектного удару воїнів ЗСУ по бойовиках

Раніше Юрій Мисягін публікував відео, як група К-2 54-ї бригади завдала не менш ефектного удару по позиції "Смітник", розташованій на Світлодарській дузі. За його словами, у той день, крім розбитих позицій, окупанти також втратили МТЛБ-ЗУ та БМП-1.