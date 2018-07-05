Не заборонили, а призупинили: ГПУ пояснила рішення щодо Музею Революції Гідності

4 липня Музей Революції Гідності отримав припис від Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на вулиці Інститутській у Києві.

Про це розповів директор установи Ігор Пошивайло, передає "Громадське радіо".

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За його словами, ця постанова, фактично, забороняє будь-які дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень.

"Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури видав припис про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській", – зазначив Пошивайло.

Проте сьогодні в ГПУ пояснили, що вони не заборонили, а призупинили, заборона діятиме усього два місяці – доки триватимуть слідчі експерименти. Адже музей будують на вулиці Інститутській, де розстрілювали учасників Революції гідності. І там могли ще залишитися речові докази. Більше того, у ГПУ кажуть, що роботи краще не розпочинати до вироку суду.

Я вважаю, щоб уникнути будь-яких інсинуацій, то варто було б дочекатися завершення суду, щоб не можна було використовувати будь-які маніпуляції зі сторони захисту щодо того, що завершення процесу було змінено. А вони могли б заявити якісь клопотання,

– сказав начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Відео коментаря начальника Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка

Нагадаємо, у конкурсі проектів Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності – переміг проект архітекторів Ірини Волинець і Марії Процик.