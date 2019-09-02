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      Не забувайте після п'ятниці бутерброди в портфелі: Зеленський дав милі поради першачкам

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      Поради першачкам від президента України
      Поради першачкам від президента України / Колаж 24 каналу

      2 вересня у більшості українських шкіл – перший день нового навчального року. З цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський звернувся до маленьких українців, що вперше переступатимуть поріг школи, з милими та зворушливими порадами. Звісно, поради насичені й притаманним президенту гумором.

      "Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг", – написав Володимир Зеленський у своєму фейсбуці. 

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      Президент зазначив, що дітей чекатимуть найцікавіші роки життя. І з цієї нагоди дозволив собі дати першачкам кілька милих і "суто людських" порад:

      ► Ніколи не думайте: "Це мені в житті взагалі не знадобиться". Повірте, я знаю, про що кажу.
      ► Не списуйте. Будьте самостійними.
      ► Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили "домашку". Будьте особистостями.
      ► Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.
      ► Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.
      ► Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.
      ► І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне.

      Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що в кожного з вас із цього "предмета" буде тверда 12-ка! З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!
      – підсумував український глава держави.

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      А для тих, хто школу давно закінчив і вже забув, як воно було колись – 24 канал пропонує "Згадати все":

       

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      Теги: Новини України Освіта Діти і неповнолітні Володимир Зеленський Поради
      Джерело: 24 канал
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