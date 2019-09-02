Не забувайте після п'ятниці бутерброди в портфелі: Зеленський дав милі поради першачкам

2 вересня у більшості українських шкіл – перший день нового навчального року. З цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський звернувся до маленьких українців, що вперше переступатимуть поріг школи, з милими та зворушливими порадами. Звісно, поради насичені й притаманним президенту гумором.

"Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг", – написав Володимир Зеленський у своєму фейсбуці.

Дивіться також кумедне відео: прем'єр Гончарук записав звернення до школярів і "майбутнього голови уряду"

Президент зазначив, що дітей чекатимуть найцікавіші роки життя. І з цієї нагоди дозволив собі дати першачкам кілька милих і "суто людських" порад:

► Ніколи не думайте: "Це мені в житті взагалі не знадобиться". Повірте, я знаю, про що кажу.

► Не списуйте. Будьте самостійними.

► Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили "домашку". Будьте особистостями.

► Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.

► Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.

► Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.

► І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне.

Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що в кожного з вас із цього "предмета" буде тверда 12-ка! З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!

– підсумував український глава держави.

Читайте також: Початок навчального року: Супрун розповіла, як не зіпсувати здоров'я дитини

А для тих, хто школу давно закінчив і вже забув, як воно було колись – 24 канал пропонує "Згадати все":