"Не залишаться без відповіді": Путін пригрозив США та натякнув на новітнє озброєння
Президент РФ Володимир Путін заявив, що вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності не залишиться без відповіді. Також Путін додав, що в Росії є нова гіперзвукова зброя, яка здатна пройти будь-яку систему протиракетної оборони.
Про це інформує ТАСС.
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За словами Путіна, рішення США про вихід з ДРСМД, "не може залишитися і не залишиться без відповіді" Москви.
Він підкреслив, що Росія готова вести діалог з американською стороною "щодо цього ключового питання". Він також висловив надію, що США "поставляться до цього з повною відповідальністю".
Він також заявив, що коли США вийшли з іншої важливої угоди з контролю озброєнь у 2002 році – договору про протиракетну оборону, Росія вжила заходів у відповідь.
"Так і було зроблено. Тепер у РФ є гіперзвукова зброя, яка здатна долати будь-яку систему протиракетної оборони", – наголосив Путін.
Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення.
Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.
Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.