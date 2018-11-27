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      Не засуджує агресора: з’явилась неоднозначна заява Угорщини щодо ескалації в Азовському морі

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      З’явилась неоднозначна заява Угорщини щодо агресії Росії в Азовському морі
      З’явилась неоднозначна заява Угорщини щодо агресії Росії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Угорщина нарешті відреагувала на ескалацію в Азовському морі. Будапешт зробив заяву, в якій немає засудження агресора, проте є побоювання за безпеку етнічних угорців в Україні.

      Про це повідомляє "Європейська правда".

      Читайте також: Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України

      Так, у поширеному прес-службою уряду повідомленні немає згадки про Росію та засудження агресора. Натомість голова МЗС Угорщини Петер Сійярто акцентує увагу на імовірному впливі цих подій на угорську меншину Закарпаття.

      Міністр наголосив, що Угорщина зацікавлена зберігати мир в усіх оточуючих державах, "особливо там, де живе багато етнічних угорців".

      На Закарпатті є угорська громада, яка налічує 150 тисяч людей, їхня безпека важлива для нас,
      – заявив він.

      Угорський політик також висловив сподівання, що "ця безперечно важка ситуація має бути вирішена якнайшвидше і має рухатися у бік послаблення напруги".

      До слова, що від початку агресії у Азово-Керченській акваторії Будапешт утримувався від заяв, які би засуджували дії російського агресора. За даними видання угорський уряд не робив заяв навіть попри прохання з українського боку.

      Більше про воєнний стан дивіться у відео

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України ПетроПорошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

       

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні Україна – Росія Новини політики Новини Росії Угорщина
      Джерело: 24 Канал
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