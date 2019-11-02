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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Не зайвим буде супровід у темну пору доби, – Портнов майже відкрито погрожує журналістам

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      Портнов почав майже відкрито погрожувати журналістам "Схем"
      Портнов почав майже відкрито погрожувати журналістам "Схем" / inforesist.org

      Колишній депутат та заступник голови АП Януковича Андрій Портнов погрожує всій редакції програми журналістських розслідувань "Схеми" – "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом у темний час доби". Також одіозний Портнов начебто має намір опублікувати "детальну особисту та персональну інформацію" журналістів.

      У такий спосіб Портнов відреагував на заяву журналістів про тиск, адже колишній чиновник оприлюднив персональні дані одного з членів знімальної групи "Схем". Конфлікт виник навколо журналістського розслідування ймовірних зв'язків Портнова та нової української влади. Про це пише "Радіо Свобода".

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      Свої погрози щодо журналістів Андрій Портнов написав у телеграм-каналі. Наприклад, пригрозив опублікувати персональні дані всіх співробітників редакції та детальну інформацію про їхні автомобілі. Причому, Портнов у своєму стилі наголосив, що такі дані буде публікувати про всіх "до десятого коліна".

      Думаю, не буде зайвою і періодична показова прогулянка з біноклем біля місця проживання, аналіз приватного життя і ненав'язливий супровід в темний час доби,
      – також написав експосадовець.

      У "Схемах" такі формулювання розцінюють як ймовірні погрози стеженням. Керівництво "Радіо Свобода" засудило розголошення персональних даних співробітників "Схем", як і погрози на їхню адресу з боку Портнова. 

      Ми закликаємо українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова та просимо гарантувати безпеку нашим журналістам та співробітникам,
      – заявив президент "Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа" Джеймі Флай.

      Зауважимо, що Портнов вже виклав персональні дані водія знімальної групи "Схем" – його повні паспортні дані, домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

      Журналісти виконують свої обов'язки відповідно до чинного законодавства. І, певно, їхня діяльність дуже турбує Портнова, якому є що зберігати в таємниці. Фактично, Портнов підтвердив, що у нього є серйозний доступ до персональних даних, які має держава,
      – сказала юристка Віра Крат.

      Оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу, заявляють юристи.

      Загалом ситуація "загрожує безпеці усієї редакції", на думку юристки Людмили Панкратової. 

      Хто такий Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку.

      Про скандали з Портновим і ЗМІ

      У серпні 2019 року Портнов вибухнув образливими словами у бік журналістів через те, що видання "Новое время" опублікувало лист ГПУ до Канади із закликом зняти з Портнова санкції. Юрист кілька разів назвав видання "помийним", а головного редактора "тупим".

      Буквально тижнем раніше Портнов називав помийними ямами видання "Новое Время", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".

      Хто такий Андрій Портнов: біографія одіозного юриста – у матеріалі 24 каналу.

      У вересні Львівська обласна рада ухвалила заяву-звернення до президента, СБУ та ГПУ з закликом "висловити жорстку позицію щодо проросійського реваншу", який своїми зусиллями підтримує поплічник Януковича Андрій Портнов. Портнов у відповідь написав агресивний пост у телеграмі з лейтмотивом "НХ йдіть".

      А 10 жовтня Портнов у телеграмі опублікував емоційний пост зі словами: "Якесь опудало запитало сьогодні на пресконференції президента: чому, коли ви перемогли, в країну повернувся Портнов?" Лейтмотив відповіді надалі був тим же: "йдіть НХ".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Медіа Андрій Портнов Скандал
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