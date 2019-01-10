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      "Не збираюся падати духом": Сенцов написав листа Геращенко із російського полону

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото з вільних джерел

      Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко отримала лист від режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі.

      Про це сама Геращенко написала на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: Телефон раз на місяць, – Сенцов написав листа про умови у колонії в Росії

      Так, вона зазначила, що Сенцов продовжує багато працювати, наприкінці грудня 2018 року закінчив новий роман. Він також чекає, що цього року вийде в світ збірка його оповідань, роман і розпочнуться зйомки кіно чи театральна постановка по його сценарію.

      Отримала листа від Олега Сенцова. Ключові слова для українців і світу: "Я не збираюся падати духом або сумувати – не дочекаються! Загалом, я не збираюся припиняти ні творчу діяльність, ні суспільну",
      – процитувала політв'язня віце-спікер Ради.

      Геращенко також подякувала усім, хто долучився чи долучається до ініціативи написати лист бранцям Кремля.

      "Коли читаєш такої сили листа, написаного 30 грудня 2018, у в'язниці, отриманого після проходження тюремної цензури тільки зараз, вчергове дивуєшся мужності Олега й налаштованості на позитив, попри всі важкі обставини. Цей лист стимулює працювати далі, не опускати руки. Не маємо права. Українці в тюрмах РФ показують нам сильний приклад. Принагідно дякую всім тим друзям, хто підтримали ініціативу написати листи політв'язням Кремля. Сподіваюся, ці теплі слова від багатьох людей були важливими для наших в неволі", – додала вона.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Олег Сенцов у полоні Кремля: хроніка останніх подій

       

      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Ірина Геращенко Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 Канал
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