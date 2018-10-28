Не здаватися і шукати можливості: Нік Вуйчич, що народився без кінцівок, зібрав стадіон у Львові

Нік Вуйчич – успішна і заможна людина. Він заробив мільйони, хоч і народився без рук і без ніг, маючи неймовірний талант – надихати людей любити життя і насолоджуватися ним.

В Україні Вуйчич уже вшосте. Цього разу тисячі українців зустрічали його бурхливими оплесками у Львові на величезному стадіоні.

Читайте також: Нік Вуйчич став радником мера Львова

А поділитися з іншими Нікові є чим. Адже австралієць, син сербських емігрантів, у дитинстві намагався вкоротити собі віку, а сьогодні є щасливим чоловіком і батьком чотирьох дітей. І про те, як повернути віру до життя або як її не втратити, власне, й розповідає на своїх лекціях.

Не дозволяйте, щоб успіхи інших людей визначали ваші цінності. І не дозволяйте, щоб те, як люди думають про вас – визначало ваше життя. Мої батьки казали: "Ти не можеш робити все, що роблять інші. Але ти не можеш знати, на що ти спроможний, поки не спробуєш",

– сказав Вуйчич.

Юлія Бойко, львів'янка, яка у 25 років опинилася в інвалідному візку, вважає, що саме промова Вуйчича допомогла їй зрозуміти, що в житті головне.



Юлія Бойко надихнулася жити саме з промови Ніка Вуйчича

"Ніколи не опускати рук. Не здаватися та шукати можливості. Фокусуватися на тому, що ти можеш", – розповіла Юлія.

Хто такий Нік Вуйчич? Християнський проповідник та мотиваційний тренер. Від народження живе без рук та ніг. Вперше завітав в Україну у липні 2008 року до Тернополя. У вересні 2017-го року у Києві брав участь у відзначенні Дня подяки і 500-річчя Реформації. З 2010-го року одружений з Канае Міяхарі. Пара виховує 4-х дітей.