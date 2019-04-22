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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Не Зеленським єдиним: як коміки вривалися у політику

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      Володимир Зеленський – не перший комік, який подався у владу. Поки українці мали змогу оцінити лише те шоу, яке він влаштував з другого туру виборів. Шоумени спочатку смішили людей зі сцени, а потім вирішили вдарити гострим слівцем по політиці.

      Ісландський комік Йон Ґнарр пояснював виборцям своє прагнення посісти посаду мера Рейк'явіка.

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      У 2008 році Ісландію поглинула економічна криза.Три найбільші банки країни опинилися на межі банкрутства. Громадяни боялися втратити накопичення. Влада була розгублена.

      гнар комік зеленський
      Ісландський комік Йон Ґнарр

      У такій ситуації на політичну арену вийшов Ґнарр. Він оголосив про створення політсили під назвою Найкраща партія. І взяв у неї простих людей – своїх друзів і колег. Громадянам партія Ґнарра обіцяла дивакуваті речі.

      Аби вилікувати нашу економічну систему та навчитися отримувати прибутки ми маємо намір імпортувати євреїв, або принаймні спробувати це,
      – казав  мер Рейк'явіка у 2010-2014 році Йон Ґнарр.

      А ще безкоштовно роздавати рушники в басейнах, побудувати Диснейленд у Рейк'явіку, завезти білого ведмедя до місцевого зоопарку, списати всі борги і врешті – порушити всі свої обіцянки. Люди стомлені від пустопорожніх балачок старих політиків прихильно сприйняли гумористичний підхід Ґнарра і у 2010 році його партія здобула шість із 15 місць у муніципальній раді, а комік став мером столиці Ісландії.

      За чотири наступні роки він брав участь у незвичному показі мод, гей-параді і акції на підтримку російського гурту Pussy Riot. Але одночасно, за підтримки фахівців, провів кілька реформ у соціальній і промисловій сферах. Після першого мерського терміну Гнарр вирішив не продовжувати політичну кар’єру.

      Італійський комік Беппе Грілло свого часу пояснював своїм співгромадянам, що в Італії не так з політикою. Почалося все з інтернет-блогу, в якому він критикував владу.

      Ми опинилися у цій ситуації, тому що ви повірили у політиків. Політика мала би дати вам надію. Але надію вам запхали у дупу,
      – заявляв засновник "Руху 5 зірок" Беппе Грілло.

      А коли дописи набули популярності, Грілло закликав громадян на протест – "День Йдіть на Х*Й!" На вулиці вийшли сотні тисяч італійців по всій країні. На хвилі такого успіху у 2009 році артист утворив "Рух 5 зірок" – проти керівних еліт і за пряму демократію.

      Невдоволені стагнацією економіки і постійними чварами між старими політиками, у 2018 році італійці привели до парламенту новачків з Руху 5 зірок. Cоратники Беппе Грілло отримали третину місць у парламенті. А от сам засновник руху туди не потрапив, за італійськими законами, людина із судимістю не може засідати в парламенті.

      зеленський комік грілло
      Італійський комік Беппе Грілло

      У 1981 році Беппе Грілло разом з родиною друзів потрапив в автомобільну аварію. Комік був за кермом у 1988 році його визнали винним у ненавмисному вбивстві. Але неможливість працювати в парламенті не дуже засмутила коміка. Він продовжує громадську діяльність і веде свій політичний блог – паралельно зі сценою.

      У Гватемалі ще один комік – Джіммі Моралес. Він теж заходився змінювати країну, яка потерпала від корупції. І не за допомогою сатири, а взявши у свої руки - кермо держави. Його попередника Отто Переса Моліну відправили у відставку на тлі гучного корупційного скандалу. Громадяни вийшли на вулиці, вимагаючи покарати вище керівництво держави за розкрадання на митниці.

      комік зеленський
      Гватемальський комік Джіммі Моралес

      Зрештою у 2015 році Моліну заарештували. А в країні оголосили дострокові президентські вибори. На тлі цих подій більшість гватемальців поставила на всенародного улюбленця і новачка в політиці – коміка Моралеса. Та вже за два роки громадяни вийшли на акцію протесту з вимогою відставки вже нового президента-корупціонера.

      Досвід цих та інших акторів, які пішли у політику в різних країнах, свідчить: бути політиком – непорівняно складніше, аніж кепкувати з політиків на сцені. Але розчарування традиційними політсилами знову і знову змушує виборців довіряти кермо держави відомим особистостям без політичного досвіду.

      Йдеться про те, що люди тим самим ніби ставлять на місце політичний естеблішмент, тих, хто, на їхню думку не справлявся, брався не за своє діло, коли хтось взяв на себе відповідальність і не справився,
      – сказав президент Асоціації політичних психологів України Вадим Васютинський.

      Зрештою, вибір того, кому довірити кермо держави, лежить на кожному громадянинові, а відповідальність за цей вибір несе все суспільство.

      комік зеленський
      Володимир Зеленський перемагає на виборах президента

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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