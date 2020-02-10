Не поділили порожню дорогу: під Києвом зіштовхнулися дві автівки – фото, відео

У місті Бровари Київської області в ніч на 10 лютого 2020 року сталася серйозна аварія за участі двох автомобілів Audi. Водій однієї із автівок виїхав на зустрічну смугу, і цим спровокував лобове зіткнення.

Винного в дорожньо-транспортній пригоді госпіталізували з травмою голови та численними переломами. Про це повідомляє інформатор.

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Легковий автомобіль Audi A4 та позашляховик Audi Q8 рухалися назустріч по вулиці Олега Онікієнка. Водій транспортного засобу Q8 повідомив поліцейським, що їхав у напрямку парку Перемоги, коли раптово йому в лоб вилетіла автівка.

Чоловік зміг викрутити кермо вліво, щоб уникнути прямого лобового зіткнення. Однак, Седан на повній швидкості протаранив його в правий бік і відкинув на бордюр.

Аварія у Броварах / Фото "Информатор"

За попередніми даними, постраждалий знаходився в стані алкогольного сп'яніння, тому й не впорався з керуванням. Наразі слідство встановлює всі подробиці й обставини дорожньо-транспортної пригоди.