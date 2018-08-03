Не змогли пробити стіну, яку вибудувало "Динамо" – тренер "Шахтаря" Фонсека про поразку в УПЛ
Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека після гри з київським "Динамо" у чемпіонаті відзначив дії своєї команди. А також суперників, які зуміли перемогти.
"Ця гра була копією попереднього матчу за Суперкубок України. Ми володіли ініціативою, але "Динамо" зуміло забити гол", – заявив Паулу Фонсека.
Читайте також: Динамо – Шахтар: відео голу та моментів матчу УПЛ
При цьому португальський спеціаліст відзначив і дії своєї команди, особливо форварда Жуніора Мораєса.
"Мораес чудово грає, і сьогодні багато працював на команду. Ми легко добиралися до штрафного, але там не зовсім вдало грали, не змогли пробити стіну, яку побудувало "Динамо", – зазначив Фонсека.
Тренер "Шахтаря" відмовився відповідати на питання про суддівство у цьому матчі, заявивши, що його можуть звинуватити у тому. що він постійно скаржиться.
Читайте також: Гравець "Шахтаря" Мораєс не потис руки футболістам "Динамо" перед початком матчу
Зате Фонсека відзначив глядачів на трибунах. На цей матч у Києві на НСК "Олімпійський" прийшло близько 40 тисяч глядачів.
"Приємний момент – багато вболівальників. Український футбол заслуговує, щоб глядачі ходили на матчі. Мені як професіоналу це приємно", – підсумував Фонсека.
Нагадаємо, "Динамо" мінімально обіграло "Шахтар" у матчі чемпіонату.
Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24