Не змогли пробити стіну, яку вибудувало "Динамо" – тренер "Шахтаря" Фонсека про поразку в УПЛ

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека після гри з київським "Динамо" у чемпіонаті відзначив дії своєї команди. А також суперників, які зуміли перемогти.

"Ця гра була копією попереднього матчу за Суперкубок України. Ми володіли ініціативою, але "Динамо" зуміло забити гол", – заявив Паулу Фонсека.

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При цьому португальський спеціаліст відзначив і дії своєї команди, особливо форварда Жуніора Мораєса.

"Мораес чудово грає, і сьогодні багато працював на команду. Ми легко добиралися до штрафного, але там не зовсім вдало грали, не змогли пробити стіну, яку побудувало "Динамо", – зазначив Фонсека.

Тренер "Шахтаря" відмовився відповідати на питання про суддівство у цьому матчі, заявивши, що його можуть звинуватити у тому. що він постійно скаржиться.

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Зате Фонсека відзначив глядачів на трибунах. На цей матч у Києві на НСК "Олімпійський" прийшло близько 40 тисяч глядачів.

"Приємний момент – багато вболівальників. Український футбол заслуговує, щоб глядачі ходили на матчі. Мені як професіоналу це приємно", – підсумував Фонсека.

Нагадаємо, "Динамо" мінімально обіграло "Шахтар" у матчі чемпіонату.

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