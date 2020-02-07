Не знала, що не можна у цей й*баний Крим, – росіянка влаштувала істерику у "Жулянах": відео 18+

Громадянку Росії не пустили в Україну та заборонили в’їзд на 3 роки. Все тому, що вона відвідувала анексований Крим. Ситуація для жінки особливо драматична: в Україні вона збиралася вийти заміж.

Окрім заборони на в’їзд, проти жінки порушили кримінальне провадження. Річ у тім, що вона намагалася всунути хабар прикордоннику і таким чином "забути" історію з відвідинами Криму. Про ситуацію інформує пресцентр Держприкордонслужби.

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Ви зрозумійте, я заміж хочу! Я ж не знала, що не можна у цей й*баний Крим! Я вам не хабар пропоную, а штраф хочу сплатити,

– голосить у ролику росіянка.

На це прикордонник відповідає, що ніяких штрафів не існує, грошей він не візьме і просить жінку відійти та присісти у залі.

Підкупити прикордонника громадянка РФ намагалася 500 доларами.

Після такого зухвальства росіянці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки і відправили зворотним рейсом.

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Увага! Україна за 2019 рік не пустила на свою територію понад 7 тисяч громадян Росії. Вони, зокрема, мали заборону на в'їзд.