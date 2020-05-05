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      Не знайшли історика, знайшли оленя: до 9 травня у Росії повісили плакат із фінським солдатом

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      Не знайшли історика, знайшли оленя: дивний плакат до 9 травня у Росії
      Фінський олень навіть не думав, що його приплетуть до 9 травня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Фінляндія у Другій світовій воювала у коаліції з гітлерівським Третім Рейхом. Однак це не завадило росіянам використати зображення фінського солдата та його оленя у вітальному плакаті до 9 травня.

      Феєрична історична помилка трапилася у російському місті Усінськ (Республіка Комі), повідомляє 24 канал. 

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      У соцмережах опублікували фото великого банера на будинку з привітанням до Дня перемоги 9 травня. Однак замість радянського солдата там зобразили фінського разом із його північним оленем.

      І так би цей плакат, мабуть, і висів, якби на помилку не звернули увагу в ЗМІ (фінська військова форма солдата і фінський автомат Suomi KP\31 в його руках чомусь не занепокоїли дизайнерів, але занепокоїли журналістів). 

      Дизайнери російського банера використали фото, не звернувши увагу на його зміст. В оригіналі ж на фото – фінський солдат Юні Клемет Халонен, який зі своїм оленем позують у 1944 році в Лапландії.

      Російський банер та оригінальна світлина: дивіться фотопорівняння

       

       

      Звісно, після обурення людей у соцмережах та висвітлення помилки у ЗМІ плакат прибрали. Міська влада при цьому заявила, що такий банер зробили, бо просто немає в управлінні культури "професійного історика".

      Мер міста Микола Такаєв вибачився, але сам же й визнав, що "це помилка наших працівників, яку не можна пробачити". 

      У соцмережах, до слова, звернули увагу не лише на фото, а й на напис:

      "За колом полярним у Великій війні
      Боролися олені й люди.
      У тиші постоїм, вклонімося їм,
      Хай вічная слава їм буде!"

      Мовляв, чи не диверсія бува отой плакат? Він же наче вітає саме фінських воїнів.

      Чому зображення фінського солдата – це "помилка, яку не можна пробачити"? Річ у тому, що на початку Другої світової війни фінські солдати воювали проти СРСР у 1939 – 1940 у так званій "Зимовій війні", в якій, до слова, щонайменше не програли.

      А згодом, коли Гітлер атакував Сталіна, фіни виступили саме на боці Третього Рейху. У       1941 – 1944 під час "Війни-продовження" фіни окупували Карелію та брали участь в блокаді Ленінграда.

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: 9 травня Новини Росії СРСР Фінляндія Історія Курйозні новини
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