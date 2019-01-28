Не зношують імунітет: Супрун спростувала кілька міфів про вакцинацію

Досить поширеними є аргументи проти вакцинації, мовляв, занадто багато щеплень зношують імунітет, у вакцинах є токсини й за допомогою вакцинації можна контролювати людство.

Та поряд із науковими доказами ці твердження виглядають безглуздо, пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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У багатьох батьків сформувалося уявлення, що через використання комбінованих вакцин зростає так зване антигенне (компоненти вакцини, до яких власне і формується імунітет) перевантаження імунної системи та її "зношення". Тобто імунітет дитини не зможе впоратися з кількома щепленнями одночасно.

Хибне сприйняття виникло через уявлення – чим більше мікробів потрапляє в організм, тим сильніше страждає імунна система. Проте це твердження недооцінює силу імунної системи.

Лікар “Імунна система людини сформувалася як така, що здатна впізнавати велику кількістю антигенів одночасно. Фактично щодня сторонні речовини, до прикладу, в пилі чи бруді, чи з їжею, чи з аерозолем або при поцілунках від інших людей потрапляють в наш організм та розпізнаються імунною системою з формуванням відповіді – імунітету.



Мікроби, що є причиною того самого болю у горлі або застуди дають дитині більше антигенів, ніж будь-яка вакцина. Тож мікроби в організм потрапляють постійно та "натренований" імунітет від них нас захищає”.

Імунітет дитини здатний боротися з такими щоденними викликами. Але якщо йдеться про інфекційні хвороби (до прикладу, про кір чи дифтерію), імунітету дитини недостатньо. Тому важливо, щоб дитина отримала захист від хвороб у ранньому віці.

Супрун зазначила, що немає небезпеки для імунітету дитини, коли вона отримає щеплення від кількох хвороб одночасно.

Лікар “І снують беззаперечні докази, що вакцини не "зношують" імунітет та викликають безпечну та ефективну реакцію — створюють захист. Не потрібно відкладати вакцинацію для того, аби “розвантажити” імунітет дитини. Такі дії можуть позбавити захисту вашої дитини від небезпечних хвороб ”.

Супрун порадила дотримуватися календаря профілактичних щеплень.

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